Elektroauto MG4 Electric: Ladeplaner nachgezogen

Der MG4 ist noch nicht einmal ein Jahr in Deutschland auf dem Markt, da bessert der Hersteller im Detail nach. Eine Sitz- und Lenkradheizung ist nun auch in der Basisversion serienmäßig, eine Wärmpumpe ist in den beiden teuren von insgesamt drei Linien inklusive. Hinten gibt es ab sofort eine Kopfstütze mehr. Alle Varianten haben jetzt das One-Pedal-Driving, in der Grundausstattung war es bislang nicht dabei.

Ladeplanung in der Luxus-Version Serie

Bisher konnte die Batterie in alle Versionen vorgeheizt werden. Der Fahrer musste das allerdings aktiv übernehmen. In der "Luxury"-Ausstattung kann ab sofort eine Ladeplanung genutzt werden. Wird als Ziel eine Ladestation im Navigationssystem angegeben, konditioniert der MG4 Luxury den Speicher vor. Gleiches gilt auf längeren Reisen, wo die Batterie auf Ladepause hin temperiert wird. In der Nobelversion geschieht das nun automatisch bei Nutzung des Navis, in den anderen Ausstattungslinien muss der Fahrer allein daran denken. Die Vorkonditionierung spart Ladezeit und schont die Batterie.

MG4: Preise

Der MG4 ist etwa so groß wie ein VW ID.3, allerdings deutlich günstiger. Das Basismodell mit 51-kWh-Batterie und 125 kW Motorleistung kostet 34.990 Euro. In der mittleren Ausstattungslinie "Comfort" hat die Batterie 64 kWh und der Motor 150 kW. Dafür sind dann 39.990 Euro fällig. Die kleine Batterie kann mit maximal 88 kW geladen werden, die große mit bis zu 140 kW. Auch bei der AC-Ladung gibt es einen Unterschied: maximal 6,6 kW sind es bei der 51-kWh-Batterie, 11 kW bei der mit 64 kWh.

Ein Navigationssystem ab Werk bietet nur die teuerste Ausstattungslinie. (Bild: MG)

In der Luxury-Ausstattung ändert sich an den technischen Daten gegenüber der Comfort-Variante nichts, dafür sind hier Dinge wie Navigationssystem, diverse Assistenten und eine elektrisch verstellbarer Fahrersitz inklusive. 42.990 Euro stehen dafür in der Preisliste. Bei allen genannten Preisen kann die komplette Fördersumme noch abgezogen werden – insgesamt momentan 7177,5 Euro.

