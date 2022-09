Elektroauto: Nio nimmt erste deutsche Batterietausch-Station in Betrieb

Die laut Nio erste Batteriewechselstation in Deutschland (Nio nennt sie "PSS", wie Power Swappig Station) ist seit gestern offiziell eingeweiht und soll in den nächsten Tagen in ihren Probebetrieb gehen.

Der Elektroautohersteller aus Peking (China) hat sie in Zusammenarbeit mit dem Ladeparkbetreiber Sortimo und dem Installationspartner TSG Deutschland an der Autobahn A8 zwischen München und Stuttgart errichtet. Die Anlage "in Größe einer Doppelgarage" soll rund 100 Tauschvorgänge am Tag schaffen. Ein sogenannter "Swap" einer entladenen gegen eine volle Batterie soll rund fünf Minuten dauern.

In der Station werden normalerweise bis zu 13 Batterien vorgehalten und dort hinsichtlich des Stromangebots bedarfsgeregelt mit zwischen und 40 bis 80 kW schonend geladen. Durch die geregelte Ladung sei es möglich, die Anschlussleistung auf lediglich 550 kW zu begrenzen. Damit werde das lokale Strom-Verteilnetz nicht unnötig hoch belastet, schreibt Nio. Beim Tausch werden der Zustand der Batterie und des elektrischen Systems im Auto zur Sicherheit automatisch überprüft. Die Akkus der Nio-Modellpalette sind schnelladefähige Lithium-Batterien.

"Upgradefähig und ohne Lebensdauersorgen"

Ralph Kranz, Nios Deutschland-Chef, betont die Kundenvorteile: "Nio User bekommen dadurch maximale Flexibilität: Neben der Möglichkeit jederzeit auf eine andere Batteriegröße zu wechseln und so zukünftig bei Bedarf das Fahrzeug upzugraden, gehören Gedanken, die die Lebensdauer ihrer Batterie betreffen, der Vergangenheit an."

Die Station ist zwar in Betrieb, jedoch noch nicht für Kunden nutzbar. Das dürfte allerdings kein Problem sein, denn Nio wird seine erste Filiale in Deutschland erst am 7. Oktober eröffnen. Bis dahin sollen abschließende Tests und die Kalibrierung laufen. Nio will 4000 Stationen bis 2025 errichten, davon 1000 außerhalb Chinas.

4000 Stationen sollen bis 2025 weltweit stehen, 1100 seien bereits errichtet, sagt Nio.

2016 hat Nio mit dem EP9 sein erstes Elektroauto vorgestellt, im Juni 2018 mit dem Nio ES8 (Fahrbericht) ein elektrisches SUV-Modell. Für Ende 2022 plant das Unternehmen seinen Marktstart in Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und Schweden.

