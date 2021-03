Elektroauto Polestar 2 integriert Navi-App ABRP

Polestar installiert die in der E-Auto-Szene sehr bekannte Navi-App A Better Routeplanner (ABRP)-App in seinem Android-Automotive-Infotainment.

Die "A Better Routeplanning"-App ist jetzt im bordeigenen Android-Bediensystem des Polestar 2 integriert.