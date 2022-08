Elektroauto: SAIC verkauft erstes europäisches Pick-up-Modell, den Maxus T90 EV

SAIC wird mit dem Maxus T90 das erste elektrisch angetriebene Pick-up-Modell in Europa anbieten. In Großbritannien ist es im August bestellbar und soll ab erstem Quartal 2023 ausgeliefert werden, auch in Norwegen (dort als "eT90") und Polen sind die Broschüren schon online.

Die üblichen Kunden wie Garten- und Landschaftsbauer oder Forst- und Waidleute dürften sich allerdings mehrheitlich nicht angesprochen fühlen, denn als Elektroauto fehlt dem T90 EV der Allradantrieb. Der T90 EV ist ein nachträglich auf elektrischen Hinterachsantrieb umgerüstetes Pritschenwagen-Modell konventioneller Bauart, also mit Leiterrahmen, hinterer Starrachse an Blattfedern und vorderer Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkern.

Das Bild zeigt einen großen Bildschirm, ist aber aus dem T90 Diesel. (Bild: SAIC)

Darüber sitzen die Karosserie und von ihr getrennt eine aufgesetzte offene Ladefläche mit hinterer Klappe. Ganz im Stil der US-Trucks und der global sehr erfolgreichen Ein-Tonnen-Pritschenwagen vorwiegend japanischer Provenienz ist die Ladefläche genauso schmal wie die Karosserie und setzt deren Form nach hinten zum Teil fort. Das Fahrzeug misst 5365 mm in der Länge, ist 1900 mm breit und 1809 mm hoch, der Radstand liegt bei 3155 mm. Als Serien-Bereifung gibt Maxus die Dimension 245/65 R17 an.

Im EV ersetzt ein Drehknopf den Wählhebel. (Bild: SAIC)

Zuladung eine Tonne

Die viertürige Doppelkabine des nun in Europa angebotenen Maxus T90 EV bietet Platz für bis zu fünf Passagiere. Die Ladefläche misst 1,49 mal 1,51 Meter bei 530 mm Ladebordhöhe, die Zuladung liegt bei einer Tonne, das zulässige Gesamtgewicht bei 4050 und die Anhängelast bei maximal 1500 Kilogramm.

Der E-Motor leistet 150 kW, die Energie liefert eine 88,5 kWh fassende Batterie. Der Prospekt weist eine Reichweite von 354 Kilometern im WLTP aus. Mit einem Typ-2-Stecker kann der T90 EV mit 11 kW geladen werden, an Gleichstrom über CCS nimmt die Batterie bis zu 80 kW zu sich und soll von 20 bis 80 Prozent SoC bestenfalls 45 Minuten benötigen.

Vom Hersteller gibt es nur sehr kleine Bilder, wie dieses von der Vorstellung des T90 EV. (Bild: SAIC)

In England soll der T90 umgerechnet 58.790 Euro kosten, in Norwegen sind es 55.860 (ohne Umsatzsteuer). Maxus ist eine Marke des chinesischen Konzerns SAIC, der mit zwei (bald drei) batterieelektrischen MG-Modellen bereits den europäischen Pkw-Markt beliefert.

Lesen Sie auch Elektroauto MG ZS EV im Test: Streben nach globalem Anklang

(fpi)