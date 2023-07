Elektroauto: Tesla-Pick-up Cybertruck als Vorserienfahrzeug am Fließband gebaut

Anzeige

Etwa vier Jahre nach der Präsentation des Pick-up-Modells Cybertruck meldet Tesla den Bau des ersten seriennahen Fahrzeugs auf einem Fließband in der Tesla-Fabrik in Texas. Die Serienfertigung wird wohl, wie bereits angekündigt, im kommenden Jahr beginnen.

2019, auf der Präsentation des Modells Cybertruck in Los Angeles, sagte Tesla-Chef Elon Musk, die Pick-ups seien der Markt, den man angehen müsse, wenn man in dem Land den Übergang zur Elektromobilität schaffen wolle. Der extrem kantige Pritschenwagen mit offenbar selbsttragender Edelstahlkarosserie sollte schon ab 2022 in Serie gefertigt werden. Der Cybertruck wurde inzwischen von Wettbewerbsmodelle wie Ford F-150 Lightning, Hummer EV von General Motors oder den Rivian R1T überholt. Unter Druck steht Tesla dadurch noch nicht, denn die genannten Fahrzeuge verkaufen sich bisher nicht in den von Tesla und seinen Wettbewerbern erhofften Stückzahlen.

Den Übergang zur Elektromobilität mit einem Pritschenwagen-Modell zu erreichen, ist allerdings nur aus amerikanischer Sicht komplett folgerichtig. Solche Autos dominieren die Zulassungsstatistik der USA, aber auch vieler südamerikanischer Staaten. Wer sich in den USA als Massenhersteller positionieren möchte, muss in diesem Marktsegment Erfolg haben.

Teslas Cybertruck dürfte grundsätzlich auf der Technik des Tesla Model S basieren und soll über 1,7 Tonnen Ladung transportieren können. Geplant sind drei Varianten: mit einem, zwei und drei Motoren. Das Fahrzeug soll in 6,5 Sekunden auf 60 Meilen pro Stunde (96,56 km/h) beschleunigen und eine Reichweite von über 250 Meilen bieten, etwas über 400 km. Das mit doppelter Batteriebestückung geplante Topmodell soll mit einer Batterieladung rund 500 Meilen (ca. 805 km) schaffen. Für die Basisversion hat Tesla 2019 einen Preis von 40.000 Dollar genannt, 70.000 Dollar für das Topmodell.

