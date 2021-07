Elektroauto VW ID.3 bekommt erstes Update Over-the-Air

Volkswagen will ab diesem Sommer regelmäßig Updates "Over-the-Air" an seine Elektroautos senden. Als erster soll der ID.302 über Mobilfunk mit der "ID.Software2.3" versorgt werden, teilte Volkswagen mit, und zwar an Kunden des "First Movers Club", als für die Erstbesteller eines ID.3.

Das Update enthalte eine optimierte Umgebungserkennung und dynamische Fernlichtregulierung, eine verbesserte Bedienbarkeit und Designanpassungen des Infotainment-Systems sowie Performance- und Stabilitätsverbesserungen, geht aus einer Mitteilung hervor. Updates für alle anderen ID.3 sowie für ID.403 und ID.4 GTX04 sollen nach und nach folgen. Volkswagen plant, die Software der ID-Fahrzeuge alle zwölf Wochen zu aktualisieren.

Ein kleiner Schritt für einen ID.3, ein großer Schritt für Volkswagen

Für Volkswagen stellt sich der Vorgang als "nächster großer Schritt auf dem Weg zum softwareorientierten Mobilitätsanbieter" dar. Das Unternehmen sei damit der erste und bisher einzige Volumenhersteller, der diese Technik für Kunden in der Breite verfügbar macht.

Vor der Markteinführung hatte Volkswagen Probleme mit der Software für den ID.3, dessen Verkaufsstart sich daraufhin verzögerte. Nun verfolgt Volkswagen die Strategie, dass sich die Kundinnen und Kunden nicht mehr vor dem Kauf eines Fahrzeugs entscheiden müssen, welche Funktionen sie haben wollen. Die Hardware werde weitgehend vereinheitlicht, die Software ist modular, zusätzliche Funktionen ließen sich künftig nachträglich hinzubuchen. Als erstes Auto-Unternehmen hatte Tesla regelmäßige Over-the-Air-Updates eingeführt, inzwischen unternimmt unter anderem auch BMW solche Aktualisierungen.

(anw)