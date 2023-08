Elektroauto: VW überholt Tesla bei deutschen Erstzulassungen

VW hat sich beim Verkauf batterieektrischer Autos in Deutschland wieder vor Tesla geschoben. Mit 41.475 Erstzulassungen in den ersten sieben Monaten des Jahres liegt Volkswagens Kernmarke wieder knapp vor dem Konkurrenten aus den USA, der auf 40.289 Pkw kam, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Noch zum Halbjahr und auch im Gesamtjahr 2022 lag Tesla vorn bei den Zulassungszahlen.

Großer Abstand zum Rest des Felds

Stand Ende Juli folgen bei den Verkaufszahlen für batterieelektrische Autos mit großem Abstand auf Tesla Mercedes mit 20.613 Erstzulassungen vor Audi mit 16.786, BMW mit 15.987 und Hyundai mit 15.411. Insgesamt registrierte das KBA von Januar bis Juli 268.926 Erstzulassungen batterieelektrischer Autos. Inklusive der Autos mit Verbrennungsmotoren lag die Zahl bei gut 1,64 Millionen.

Global ein dynamischer Markt

Erschwerend für die einheimischen Hersteller könnten sich die Subventionen in den USA für Batterien im Rahmen des Inflation Reduction Act auswirken, denn der Akku ist das teuerste Teil an einem E-Auto. Unterdessen spezialisiert sich die chinesische Autoindustrie auf Elektroautos und dürfte bald mit einem Angebot am Start sein, welches zahlenmäßig bald in das Rennen um die Spitzenplätze einsteigen können sollte.

