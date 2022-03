Elektroauto: Volkswagen plant Batteriezellfabrik im spanischen Valencia

Volkswagen will eine neue Batteriezellenfabrik im spanischen Sagunto bei Valencia errichten. Nach dem im Bau befindlichen Werk in Salzgitter wäre das der zweite Zellfabrik-Standort von Volkswagen und der erste außerhalb Deutschlands.

Volkswagen strebt eine Produktionskapazität von 40 Gigawattstunden im Jahr (GWh/a) an und plant, in Valencia mehr als 3000 Mitarbeiter zu beschäftigen. Um die Serienproduktion 2026 starten zu können, sollte der Bau der Anlage bis Ende 2022 beginnen. Die standardisierte Fabrik soll mit erneuerbarer Energie die "wegweisende Einheitszelle" produzieren.

Sagunto setzte sich in einem Auswahlprozess mit über 100 Kriterien wie qualifizierten Arbeitskräften, öffentlicher Förderung, logistischer Anbindung und grüner Energie als potenzieller Standort durch. Mit externen Lieferanten sollen mehr als sieben Milliarden Euro in die Elektrifizierung der Werke Martorell und Pamplona und den neuen Standort fließen, heißt es in der Pressemitteilung. Der Konzern behält sich allerdings vor, diesen Plan erst nach einer erfolgreichen Bewerbung bei einem Förderprogramm für Elektrofahrzeuge der spanischen Regierung umzusetzen.

Sechs "Gigafabriken" mit zusammen 240 GWh/a

Insgesamt will Volkswagen sechs "Gigafabriken" mit einer Jahreskapazität von 240 GWh in Joint Ventures errichten. Ein erster Partner ist bereits Northvolt, der unter anderem auch BMW beliefert, bei der Fertigung in Skellefteå, Schweden. Zur Beschleunigung dieses Vorhabens hat Volkswagen eine europäische Gesellschaft für Zellentwicklung und Zellfertigung gegründet. Vorbild soll das Werk Salzgitter in Deutschland werden, das 2025 die Produktion aufnehmen soll.

(fpi)