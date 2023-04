Elektroauto: ZF schließt Vertrag zur Lieferung von Siliziumkarbid-Halbleitern

ZF hat einen langfristigen Partner zur Lieferung von Mikrochips für seine Leistungselektronik gefunden. Der Zulieferer wird von 2025 an Siliziumkarbid-Module unter anderem auch von STMicroelectronics beziehen. Über einige Jahre soll ST diese Module in zweistelliger Millionenstückzahl für die modularen Wechselrichter für Elektroautos liefern, deren Serienfertigung ZF von 2025 an plant.

Großes Auftragsvolumen

ZF ist einer der größten Zulieferer der Automobilindustrie und spricht von einem Auftragsvolumen für die Elektromobilität von gegenwärtig bereits mehr als 30 Milliarden Euro bis 2030. "Für dieses Volumen brauchen wir mehrere zuverlässige Lieferanten für Siliziumkarbid-Chips", sagt ZF. ST wird die Siliziumkarbid-Chips in Produktionsstätten in Italien und Singapur herstellen und die Chips zu STPAK genannten Modulen verpacken und in Marokko und China testen.

"Modularer Wechselrichter" bedeutet, dass ZF die zur Leistungsanforderung des betreffenden Automodells nötige Zahl baugleicher Wechselrichter zusammenschaltet, ohne ihr Design ändern zu müssen. ZF wird ab 2025 einen europäischen Autohersteller mit diesem Bauteil der Leistungselektronik beliefern.

Leistungselektronik zwischen Akku und Motor

Der Wechselrichter steuert im Elektroauto den Energiefluss zwischen Batterie und E-Maschine, unabhängig davon, ob der Motor beim Fahren Strom aus der Batterie verbraucht oder beim Bremsen zurückspeist. Bauelemente aus Siliziumkarbid verringern dabei den inneren Widerstand im Wechselrichter und erhöhen so den Wirkungsgrad.

ZF wird seine Wechselrichter nicht nur an Elektroautohersteller verkaufen, sondern auch Produzenten von Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Damit deckt der Zulieferer die gesamte Kette regenerativer Elektrizität von der Erzeugung bis zum Verbraucher ab.

(fpi)