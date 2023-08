Elektroauto: Zehn Minuten für 400 km? CATL Superfast Charging LFP Battery

CATLs wichtigste Neuerungen in der Übersicht von links nach rechts: Cell-to-Pack-Integration (also Verzicht auf die Modulebene im System), Natrium-Ionen-Zellen (soll in diesem Jahr in Serie kommen), 4C-fähiges Qilin-Batteriesystem, Condensed Matter-Batterie mit hoher volumetrischer Energiedichte für den Einsatz in Kleinflugzeugen.

(Bild: CATL)