Elektroautos: Aral richtet Geschäftsbereich Elektromobilität ein

Aral, Tankstellenkette der BP in Deutschland, hat nun einen eigenen Geschäftsbereich in seinem Vorstand. Das bisher zweiköpfige Gremiun ergänzt nun Alexander Junge, der auch weiterhin für die Firmenmutter für neue Mobilität zuständig sein soll, darunter ein Elektromobilitätsprojekt in Indien.

Der Betriebswirtschaftler Junge war bisher schon bei Aral dafür zuständig, eine Ultraschnell-Ladeinfrastruktur zu schaffen. Der neue Vorstandposten für ihn soll die wichtige Bedeutung für Aral unterstreichen, heißt es in einer Mitteilung .

500 Schnellladepunkte

Aral betreibt in Deutschland nach eigenen Angaben 2400 Tankstellen. An gut 120 von ihnen will das Unternehmen bis zum Ende dieses Jahres 500 Ladepunkte mit bis zu 350 kW Ladeleistung anbringen. Vor einem Jahr hieß es aus dem Unternehmen, es wolle das Stromladen in das Gesamtangebot der Stationen integrieren, die Verkehrsführung auf dem Tankstellengelände verbessern und, wo möglich, eine Überdachung bauen,

Die Bundesregierung hat im Sinn, bis 2030 eine Million Ladepunkte errichten zu lassen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte im Dezember vorigen Jahres angekündigt, Ladestationen für Elektroautos an Tankstellen notfalls vorschreiben lassen. Konkurrent Shell hatte wie Aral 2019 begonnen, erste Tankstellen mit Schnellladesäulen auszustatten.

(anw)