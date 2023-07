Elektroautos: Autohersteller planen gemeinsames Schnellladenetz für Nordamerika

Sieben große Autohersteller haben sich zusammengeschlossen, um in Nordamerika ein Schnellladenetz für Elektroautos aufzubauen. Mercedes-Benz und BMW wollen dafür mit General Motors, Honda, Hyundai, Kia und Stellantis ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. Entstehen soll ein Netz mit 30.000 Ladepunkten in Städten und an Highways. Die ersten Ladestationen sollen im Sommer 2024 in den USA und später auch in Kanada öffnen.

Das Joint Venture werde noch in diesem Jahr gegründet, hieß es in einer Mitteilung. "Da auf Bundes- und Landesebene in den USA bereits seit mehreren technologischen Generationen in öffentliche Ladestationen investiert wird, wird das Joint Venture öffentliche und private Mittel nutzen, um die Installation leistungsstarker Ladestationen für Kunden zu beschleunigen." Konkrete Angaben zur Organisationsstruktur und zur Höhe der Investitionen liegen noch nicht vor.

"Einer der wichtigsten Automärkte"

Nordamerika sei einer der weltweit wichtigsten Automobilmärkte, mit dem Potenzial, eine führende Rolle in der Elektromobilität einzunehmen, sagte BMW-Chef Oliver Zipse. Ein Netz von Schnellladestationen sei eine der zentralen Voraussetzungen, um diese Transformation zu beschleunigen. "Eine entscheidende Rolle beim elektrischen Fahren spielt das Laden der Batterie", sagte Mercedes-Chef Ola Källenius. Mit dem Netzwerk gehe man einen weiteren Schritt, um diesen Vorgang für die Kundinnen und Kunden so unkompliziert wie möglich zu gestalten.

In Deutschland gründeten BMW, Daimler (heute Mercedes-Benz), Ford und Volkswagen 2017 mit Ionity ein Gemeinschaftsunternehmen, das vor allem an Autobahnen Ladesäulen betreibt. In Europa sind es mittlerweile gut 2600 Schnellladestationen an 517 Orten, davon in Deutschland gut 560 Schnellladestationen. Im März dieses Jahres wurde bekannt, dass Mercedes-Benz ein eigenes Ladenetz aufbauen will.

(anw)