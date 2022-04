Elektroautos: BMW und Mercedes steigern E-Auto-Absatz kräftig

BMW hat zusammen mit seiner Konzernschwester Mini im ersten Quartal dieses Jahres gut 35.000 vollektrische Pkw (BEV) verkauft. Das sind 150 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2021. BMW-Konkurrent Mercedes-Benz konnte im gleichen Zeitraum 21.900 BEV an die Kundschaft bringen, 210 Prozent mehr als im ersten Quartal 2021.

Bei Mercedes waren nach Unternehmensangaben besonders die Modelle EQA, EQS und EQC (EQC 400 4MATIC) für den Anstieg maßgeblich. Zudem konnte das Unternehmen mit 45.900 etwa 8 Prozent in den vergangenen drei Monaten mehr Plug-in-Hybride verkaufen als ein Jahr zuvor.

BMW und Mercedes auf Elektrokurs

BMW hebt seine BEV-Modelle i4, den iX und den Mini Cooper SE hervor. Im Laufe dieses Jahres will der Münchner Autohersteller 15 vollelektrische Modelle in der Produktion haben, einschließlich der volumenstärksten Baureihen 3er und 5er, X1 und X3. Eine besondere Rolle solle in diesem Jahr dem neuen BMW 7er mit dem BMW i7 zukommen.

Insgesamt konnte der BMW-Konzern, zu dem neben Mini auch Rolls-Royce gehört, 596.000 Autos verkaufen, das bedeutet einen Rückgang von 6,2 Prozent. Das Vergleichsquartal des Vorjahres sei das stärkste der Unternehmensgeschichte gewesen, merkt BMW dazu an.

Mercedes-Benz Cars lieferte von Januar bis März 2022 rund 502.000 Fahrzeuge aus, 15 Prozent weniger als vor einem Jahr. "Die konstant hohe Nachfrage nach unseren elektrifizierten Fahrzeugen in allen Segmenten und auf allen Märkten zeigt, dass unsere Kunden unsere BEV und Plug-in-Hybride weiterhin begehren", sagte Britta Seeger aus dem Mercedes-Vorstand. "Mit der Weltpremiere unseres neuen EQS SUV am 19. April werden wir unsere Transformation weiter beschleunigen."

Bild 1 von 54 Die wichtigsten E-Autos (54 Bilder) Audi Q4 e-tron



(Daten, Stand: 14.09.21)





Spitzenleistung 125 - 220 kW



Dauerleistung 70 bzw. 77 kW



Batteriekapazität brutto/netto 55/51,5 kWh (Q4 e-tron 35) bzw. 82/76,6 kWh



max. Ladeleistung Wechselstrom 7,2 kW (e-tron 35) bzw. 11 kW



max. Ladeleistung Gleichstrom 110 kW (Q4 e-tron 35) bzw. 125 kW





Reichweite (WLTP) 306 km (e-tron 35 min.) bis 521 km (e-tron 40 max.)





Stromverbrauch (WLTP kombiniert) 17,0 (e-tron 35 min.) bis 21,3 kWh/100 km (e-tron 45 u. 50 quattro max.)





Höchstgeschwindigkeit: 160 (Modelle mit Hinterradantrieb) bzw. 180 km/h (quattro-Modelle)





Kofferraumvolumen: 520 - 1490 Liter





Grundpreise (brutto, Stand: 29.07.21): 41.900 bis 53.600 Euro

(Bild: Audi )

(anw)