Elektroautos: Börsengang soll Sono Motors bis zu 184 Millionen Dollar einbringen

Sono Motors, das ein Elektroauto mit Solarmodulen auf der Karosserie entwickelt, will zum Börsengang in New York 10 Millionen Stammaktien zu einem Preis von voraussichtlich 14 bis 16 US-Dollar anbieten. Das Unternehmen geht davon aus, den Zeichnern eine 30-Tage-Option zum Erwerb von bis zu anderthalb Millionen zusätzlichen Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis zu gewähren. Dadurch könnte Sono Motors mit einem Emissionserlös von bis zu 184 Millionen US-Dollar rechnen.

Sono Motors werde weiterhin Verluste erwirtschaften und auf externe Finanzierung angewiesen sein, zumindest bis die Produktion hochgefahren wurde und die Solartechnik monetarisiert werden könne, schrieb das Unternehmen im Oktober an die US-Börsenaufsicht SEC und wiederholt es nun in dem aktuellen Prospekt. Das Unternehmen erwarte auf absehbare Zeit anhaltende Verluste, die zu Abhängigkeit von externen Finanzierungen führen können. Zudem werde der Erfolg des Unternehmens im Wesentlichen von der Marktapzetanz für den Sion abhängen, dem auf absehbare Zeit einzigen Produkt.

Der Verkaufspreis von 21.400 Euro, der den ersten 16.000 Reservierenden garantiert wird, und der Preis von 23.900 für alle, die den Sion später kaufen, könne ein erheblicher Wettbewerbsvorteil sein, schreibt Sono Motors. Einen Gewinn werde das Unternehmen daraus nicht erzielen. Den Preis für spätere Reservierungen hatte Sono erst vor Kurzem erhöht. Die Vorbestellungen können ohne Weiteres storniert werden.

Wackelt NEVS?

Der Sion soll ab der ersten Hälfte 2023 von NEVS im schwedischen Trollhättan gebaut werden. Laut Prospekt hat Sono Alternativen betrachtet, falls NEVS nicht in der Lage sein sollte, das Auto herzustellen. Dazu gehören andere Auftragsfertiger oder Sono Motors könnte die Fabrik in Trollhättan mieten und selbst ehemalige NEVS-Mitarbeiter einstellen. Vor zwei Wochen wurde berichtet, NEVS suche neue Eigentümer und Investoren. NEVS-Chef Stefan Tilk hatte laut der Tageszeitung Dagens Nyheter noch keine Produktionsvereinbarung mit Sono Motors geschlossen.

Der Sion wurde 2012 in einer Münchner Garage ausgedacht. Es ist ein kompaktes 4,5-Meter-Auto mit Platz für fünf Personen und 650 Liter Gepäckvolumen und bewusst einfach gehalten. Die rund 250 Solarzellen sollen die durch die Batterie bedingte Reichweite von gut 300 km um gut 110 km erweitern können.

