Elektroautos: Deutsche E-Auto-Produktion 2021 um 86 Prozent gewachsen

In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 328.000 rein elektrisch betriebene Autos (BEV) im Wert von 13,7 Milliarden Euro produziert. 2020 waren es nach Angaben des Statistischen Bundesamts noch knapp 176.000 BEV im Wert von 8 Milliarden Euro, das bedeutet nach Stückzahl ein Wachstum von knapp 86 Prozent. 2019 wurden in Deutschland 89.000 BEV produziert, die zusammen einen Wert von 3,1 Milliarden Euro ergaben.

Die Zahl der hierzulande produzierten Autos mit klassischem Verbrennungsmotor ging im Vorjahresvergleich 2021 um 23,3 Prozent auf 2,2 Millionen zurück. Sie ergaben zusammen einen Wert von 73,2 Milliarden Euro.

Rund 300.000 BEV im Wert von 12,6 Milliarden Euro gingen 2021 in den Export. Das waren 92,4 Prozent mehr als im Jahr 2020 und 210,7 Prozent mehr als 2019. Dem stehen 1,6 Millionen exportierte Verbrenner gegenüber, 22,5 Prozent weniger als 2020. Mit 49.400 Stück gingen die meisten nach Großbritannien, darauf folgen die USA mit 42,500 und Norwegen mit 33.600 E-Pkw.

Die meisten Importe kommen aus Frankreich

Die Zahl der importierten BEV wuchs um 75,8 Prozent auf 292.000, sie ergaben einen Gesamtwert von 7,5 Milliarden Euro. Die Zahl der importierten Verbrenner ging um 27,8 Prozent auf 1,7 Millionen zurück. E-Pkw-Importe stammen größtenteils aus Frankreich, von dort gelangten 44.000 BEV nach Deutschland. An zweiter Stelle steht die Slowakei mit 38.200, an dritter stehen die USA mit 33.500 Pkw.

Das Kraftfahrt-Bundesamt hatte im Januar dieses Jahres die Zahl der in Deutschland im Jahr 2021 neu zugelassenen BEV auf knapp 356.000 beziffert. Das waren 83,3 Prozent mehr als 2020. Der BEV-Bestand wuchs in dem Zeitraum von rund 309.000 auf 618.000.

Das Statistische Bundesamt erfasst sowohl bei den Pkw mit Verbrennungsmotoren als auch bei den BEV auch Quads beziehungsweise All Terrain Vehicle (ATV) sowie Kleinstfahrzeuge. Diese entsprächen zwar in Aussehen und Aufbau herkömmlichen Pkw, jedoch nicht in Motorisierung und Energieleistung. Wie hoch der Anteil dieser Fahrzeuge ist, kann das Amt nicht beziffern.

Bild 1 von 54 Die wichtigsten E-Autos (54 Bilder) Audi Q4 e-tron



(Daten, Stand: 14.09.21)





Spitzenleistung 125 - 220 kW



Dauerleistung 70 bzw. 77 kW



Batteriekapazität brutto/netto 55/51,5 kWh (Q4 e-tron 35) bzw. 82/76,6 kWh



max. Ladeleistung Wechselstrom 7,2 kW (e-tron 35) bzw. 11 kW



max. Ladeleistung Gleichstrom 110 kW (Q4 e-tron 35) bzw. 125 kW





Reichweite (WLTP) 306 km (e-tron 35 min.) bis 521 km (e-tron 40 max.)





Stromverbrauch (WLTP kombiniert) 17,0 (e-tron 35 min.) bis 21,3 kWh/100 km (e-tron 45 u. 50 quattro max.)





Höchstgeschwindigkeit: 160 (Modelle mit Hinterradantrieb) bzw. 180 km/h (quattro-Modelle)





Kofferraumvolumen: 520 - 1490 Liter





Grundpreise (brutto, Stand: 29.07.21): 41.900 bis 53.600 Euro

(Bild: Audi )

(anw)