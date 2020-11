Elektroautos: Erhöhte Kaufprämie wird vermutlich verlängert

Die Laufzeit der seit Juli geltenden erhöhten Kaufprämie für Elektroautos soll wohl verlängert werden. Statt bis Ende 2021 soll sie bis 2025 gelten, heißt es in Medienberichten vor dem heutigen "Autogipfel" mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vertretern der Automobilbranche in Berlin. Die erhöhte Prämie soll aber ab 2022 in zwei Stufen gekürzt werden.

Die Basisprämien sind von der Regierung bis 2025 festgelegt. Sie betragen für E-Autos 3000 Euro und für Plug-in-Hybride 2250 Euro. Hersteller geben jeweils die gleiche Geldsumme als Preisnachlass.

Käufer-Interesse entzerren

Die Bundesregierung hatte im Sommer die Förderung für rein batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge mit einem Nettolistenpreis von bis zu 40.000 Euro von 3000 auf 6000 Euro angehoben. Plug-in-Hybride werden vom Bund nun mit 4500 Euro gefördert. Die Hersteller geben jeweils den halben Betrag Nachlass auf den Kaufpreis. Teurere E-Autos werden mit 5000 Euro gefördert, Plug-in-Hybride mit einem Preis von mehr als 40.000 Euro mit 3750 Euro.

Für Plug-in-Hybride könnte die Erhöhung der Förderung ab 2022 zurückgenommen werden oder sogar ganz wegfallen, berichtet Reuters unter Berufung auf "Regierungskreise". Darauf hätten sich Regierung und Autobranche verständigt. Die Förderung für Plug-in-Hybride wurde jüngst verstärkt diskutiert, da die Fahrer:innen den elektrischen Antrieb angeblich zu wenig nutzen.

Die erhöhte Kaufprämie hat für eine stärkere Nachfrage nach Elektroautos gesorgt. In Deutschland wurden im dritten Quartal laut einer Strategy&-Studie gut 54.000 BEV verkauft, 221 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der neu zugelassenen PHEV wuchs um 465 Prozent auf 56.000 und die der Hybriden um 91 Prozent auf 96.000. Die höhere Nachfrage kann teilweise von den Herstellern nicht mehr bedient werden. Durch die Verlängerung über 2021 hinaus könnte sich das Käuferinteresse entzerren.

