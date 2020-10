Elektroautos: Fisker will sich in München niederlassen

Der US-amerikanische Elektroautohersteller Fisker will seine Europazentrale in München aufbauen. Der Standort der "Matrix" genannten Niederlassung sei dann nahe am Werk des Fahrzeugfertigers Magna im österreichischen Graz gelegen, wo das Elektro-SUV "Ocean" gebaut werden soll.

Der Ocean soll im vierten Quartal 2022 auf den Markt kommen. Von München aus biete sich dafür ein guter Zugang zu den wichtigsten europäischen Fahrzeugmärkten, betonte Fisker .

Kein MEB

Anders als im vergangenen Sommer spekuliert, wird der Ocean nicht auf Basis von Volkswagens modularen Elektrobaukastens (MEB) gebaut, sondern auf der Magna-Plattform FM29. Das Auto soll ab 37.500 US-Dollar aufwärts zu haben sein, hieß es zur Bekanntgabe der Kooperation mit Magna.

Bild 1 von 23 Fisker Ocean (23 Bilder) Als "Luxus-SUV" bezeichnet Fisker seinen Ocean.

(Bild: Fisker)

Im September eröffnete Fisker ein Forschungszentrum in San Francisco, Mitte Oktober gab das Unternehmen bekannt, seine Zentrale in Los Angeles zu errichten. Am heutigen Freitag soll der Handel mit neuen Fisker-Aktien an der New Yorker Börse aufgenommen werden.

(anw)