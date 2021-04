Sprit vs Strom: Kostenersparnis für E-Autos in Deutschland am geringsten

Strom für einen Kilometer an einer öffentlichen Ladesäule zu tanken kostet in Deutschland 78 Prozent des entsprechenden Kraftstoffs für Verbrenner. Damit hat Deutschland nach Berechnungen von Leaseplan im europäischen Vergleich unter 22 Ländern den höchsten Energiepreisindex. Andere Länder auf hohem Niveau sind Irland (65 Prozent) und Spanien (62 Prozent), die niedrigsten Werte haben Norwegen (28 Prozent) und die Niederlanden (39 Prozent).

In seinem " EV Readiness Index 2021 " (PDF) hat der Flottendienstleister Leaseplan auch festgestellt, dass die Ladeinfrastruktur in vielen Ländern immer noch ein großes Hindernis für die flächendeckende Einführung der Elektromobilität darstelle. Die Anzahl der neu installierten Ladesäulen sei 2020 geringer als 2019 gewesen.

In Deutschland zählte das Unternehmen 43.000 Ladestationen, davon knapp 7000 mit Schnelllade-Möglichkeiten. Die Niederlande kommen auf 61.000 Ladestationen und Frankreich auf 45.000 und liegen nach absoluten Zahlen vor Deutschland. Pro 1000 Kilometer kommen die Niederlande auf 3,53 Stationen, Norwegen auf 3,4.

Sechs Länder ohne Steuern

Elektroauto-Fahrer zahlen im Durchschnitt aller betrachteten Länder 63 Prozent dessen, was Fahrer eines Benziners oder Diesels an den Staat abführen. Dieser Vorteil sei ungleichmäßig verteilt: In sechs Ländern – Österreich, Griechenland, Ungarn, Irland, Polen und Vereinigtes Königreich – zahlen E-Fahrer überhaupt keine Steuer.

In der Rangliste des Readyness-Indexes hat Norwegen die Niederlande gegenüber dem Vorjahr an der Spitze abgelöst. Deutschland rückte um einen Platz auf 7 vor. Der Index setzt sich zusammen aus den von Leaseplan vergebenen Punktzahlen für die Reife des Autos, die Reife der Ladeinfrastruktur und die Gesamtbetriebskosten zusammen. In Sachen Ladeinfrastruktur schneidet Deutschland eher schlecht ab, gleicht dies aber durch die beiden anderen Faktoren aus.

Bild 1 von 49 Die wichtigsten E-Autos (49 Bilder) Audi e-tron (Sportback)



Spitzenleistung 230 - 300 kW



Dauerleistung 100 kW



Batteriekapazität brutto 71 - 95 kWh



max. Ladeleistung Gleichstrom 150 kW (an bestimmten Ionity-Ladepunkten)





min. Ladedauer Gleichstrom 5 bis 100 %: 50 Minuten



Reichweite (WLTP) 284 bis 441 km (Sportback: 287 - 450)





Stromverbrauch (WLTP kombiniert) 21,7 bis 26,1 kWh (Sportback: 21,2 - 25,9)



Höchstgeschwindigkeit: 190 (e-tron 50) bzw. 200 km/h (e-tron 55)





Kofferraumvolumen: 660 bis 1725 Liter (Sportback: 615 bis 1665)





Grundpreise (Stand: Januar 2021): 69.100 bis 81.500 Euro (Sportback 71.350 bis 83.750 Euro)

Im Vergleich zu 2020 hätten sich fast alle Länder in der Gesamtbewertung verbessert, resümiert Leaseplan. Das deute auf eine erhöhte Bereitschaft für den Einsatz von Elektrofahrzeugen in Europa hin. Rumänien, die Slowakei und die Tschechische Republik hätten sowohl die niedrigsten Bewertungspunkte als auch die langsamste Verbesserungsrate.

(anw)