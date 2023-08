Elektroautos: Mercedes-Benz kündigt erste eigene Schnellladestationen an

Mercedes-Benz will im kommenden Herbst in Mannheim, im US-amerikanischen Atlanta und im chinesischen Chengdu erste eigene Schnellladestationen eröffnen. Der Autohersteller setzt damit Überlegungen um, die im März dieses Jahres bekannt wurden. Bis Ende 2024 will das Unternehmen sein globales Schnellladenetz auf über 2000 Ladepunkte ausbauen, bis Ende des Jahrzehnts soll es in Nordamerika, Europa, China und "weiteren Kernmärkten" mehr als 10.000 Mercedes-Schnellladepunkte geben.

Die ersten "Mercedes-Benz Charging Hubs" in Atlanta, Chengdu und Mannheim sollen im Oktober in Betrieb gehen, heißt es in einer Mitteilung. Die Ladestationen sollen Ladeleistungen von bis zu 400 kW bieten, bereitgestellt über die je nach Region gängigen Ladesysteme CCS1, CCS2, NACS und GB/T. Zur Versorgung will Mercedes-Benz möglichst Ökostrom-Lieferverträge abschließen.

Für alle offen, Vorteile für Mercdes-Kundschaft

Die überdachten Ladestationen positioniert Mercedes-Benz an Hauptverkehrsknoten oder eigenen Niederlassungen. In der nahen Umgebung soll es Aufenthaltsmöglichkeiten, Restaurants und Sanitärräume geben. Aus Sicherheitsgründen werden die Stationen mit Überwachungskameras ausgestattet. An manchen Standorten sollen intelligente Lichtmasten mit LED-Elementen Informationen zu Verfügbarkeit des Ladepunkts sowie Ladestatus des Fahrzeugs geben.

Das Ladenetzwerk steht für alle Fahrzeugmarken offen, teilt Mercedes-Benz weiter mit. Allerdings kann nur die eigene Kundschaft über den Dienst "Mercedes me Charge" Ladepunkte reservieren. Die Technik "Plug & Charge" sorge dafür, dass Lade- und Bezahlvorgang automatisch abgewickelt werden, sobald das Ladekabel eingesteckt wurde.

Im Gemeinschaftsunternehmen Ionity will Mercedes-Benz weiterhin aktiv bleiben. Darin versammeln sich zahlreiche Autohersteller und Investoren, es betreibt seit April 2018 Ladesäulen vorrangig an Autobahnen. Zudem beteiligt sich Mercedes-Benz zusammen mit BMW und anderen an einer Initiative, die in Nordamerika ein Schnellladenetz aufbauen will. Daran beteiligt ist auch der südkoreanische Hersteller Hyundai, der laut Medienberichten in seinem Heimatland ein eigenes Schnellladenetz aufbauen will.

