Elektroautos: Lade-Lieferdienst soll auch nach Deutschland kommen

Das auf Elektroautos spezialisierte Carsharing-Unternehmen Green Mobility bietet seiner Kundschaft in Antwerpen nun an, die gemieteten Autos unabhängig von stationären Ladepunkten aufzuladen. Möglich macht das eine Kooperation mit dem Startup UZE, das eine spezielle mobile Ladestation entwickelt hat, das von einem stehenden Fahrer gelenkt wird.

UZE plant laut Angaben eines Sprechers gegenüber heise online, den Dienst auch in Deutschland anzubieten. Als erste deutsche Städte habe das Antwerpener Unternehmen Berlin und Hamburg ins Auge gefasst. In Antwerpen sollen gegen Ende dieses Jahres auch private Elektroauto-Besitzer die mobile Ladestation nutzen können. Interessenten können sich dafür auf der UZE-Website registrieren.

Gegen "Überwucherung" mit Ladestationen

Der Dienst ermögliche es, die Elektroautos an jedem Parkplatz in der Stadt aufzuladen, ohne dass dort eine Ladestation stehen müsse, erläutert UZE. Die Kundschaft ruft eine mobile Ladestation per App und müsse sich weiter nicht kümmern, das Laden übernehme der UZE-Mitarbeiter. Das Elektroauto werde innerhalb von 40 Minuten für eine Reichweite von 200 km aufgeladen.

Die Stadt Antwerpen kooperiert mit UZE und Green Mobility. Dessen für Mobilität zuständige Stadtrat Koen Kennis erläuterte, es gehe dabei nach dem Prinzip "Die Station folgt dem Auto". Es sei hilfreich dabei, die Stadt nicht mit Ladestationen zu "überwuchern". Dementsprechend bewirbt UZE seine Dienste und nennt sie "Lösungen mit geringer städtischer Auswirkung".

UZE sucht momentan nach Geld, um seine Aktivitäten innerhalb Europas auszuweiten. Nach Antwerpen zielt das Startup auf Brüssel und Kopenhagen, wo Green Mobility ebenfalls aktiv ist. "Mehrere große deutsche Städte" sollen folgen, heißt es in einer UZE-Mitteilung. Green Mobility bietet seine Fahrzeuge in Deutschland in Düsseldorf und Köln an.

(anw)