Elektroautos: Next.e.GO Mobile will ab 2021 produzieren

Der Aachener Elektroautohersteller Next.e.GO Mobile will Anfang 2021 die Produktion in seinem deutschen Stammwerk aufnehmen. Darüber hinaus sei die Entwicklung zwei neue Modelle in der Endphase, sie sollen im nächsten Monat vorgestellt werden.

Zudem haben Next.e.GO Mobile SE und Enterprise Greece, der Investitionsarm des griechischen Staates, vereinbart, ein Joint Venture zu gründen. Zusammen wollen sie in Griechenland eine Fabrik für Fahrzeuge auf der Plattform e.GO Life aufbauen.

Insolvenz

Die Vorgängerfirma e.Go Mobile war dieses Jahr in ein Insolvenzverfahren gegangen. Ende August beteiligte sich das Private-Equity-Unternehmen ND Industrial Investments B.V. aus dem niederländischen Eindhoven an dem Elektroautohersteller als Mehrheitsaktionär der nun neuen "Next.e.Go Mobile SE".

Bild 1 von 23 Elektroautos von e.Go Mobile (23 Bilder) Seit dem 9. Mai 2019 wird der Elektrokompaktwagen e.Go Life in Serie gebaut.



(Bild: e.Go Mobile)

Die Firma bezeichnete sich als der "einzige unabhängige deutsche Elektroautomobilhersteller, der eine Pkw-Straßenzulassung erreichte" und hat den Elektrokompaktwagen e.Go Life im Serienangebot, dessen Reichweite 150 km beträgt.

(anw)