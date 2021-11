Elektroautos: Next.e.Go Mobile bietet Kunden kostenlosen Batterietausch an

Der Elektroautohersteller Next.e.Go Mobile bietet seinen Kunden an, eine fast leere Batterie ihres Elektroautos e.Go Life an einer eigenen Tauschstation namens "e.Pit" gegen eine vollgeladene Batterie zu tauschen. Die ersten beiden Stationen im Werk Aachen und in Zülpich (Pardemann-Servicepartner) sind seit heute in Betrieb. Die nächsten e.Pits sollen in Düsseldorf und Hamburg eingerichtet werden, weitere seien in Planung, teilte Next.e.Go Mobile mit.

Die Tauschstellen stehen allen e.GO-Kunden im Rahmen ihres jährlichen Tauschkontingents kostenlos bereit. Der Tauschvorgang dauert etwa 60 Minuten, verspricht e.Go Mobile. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben daran, die Dauer des Tauschvorgangs weiter zu verkürzen, Ziel ist knapp 30 Minuten.

Der Service ist beispielsweise für Kunden gedacht, die wegen eines unerwarteten Ereignisses länger als gewöhnlich unterwegs sein müssen. Die Kunden können den ursprünglichen Akku auf dem Rückweg oder später innerhalb eines Monats voll aufgeladen an derselben Station wieder abholen. Die Kunden bleiben Eigentümer ihrer Originalbatterie und sollen über die e.GO-App mit ihrer Batterie-ID jederzeit den Überblick behalten, schreibt das Unternehmen.

Neuaufstellung 2020

Die Vorgängerfirma e.Go Mobile war 2020 in ein Insolvenzverfahren gegangen. Ende August 2020 beteiligte sich das Private-Equity-Unternehmen ND Industrial Investments B.V. aus dem niederländischen Eindhoven an dem Elektroautohersteller als Mehrheitsaktionär der nun neuen "Next.e.Go Mobile SE". In diesem Jahr bekam das Unternehmen einen Finanzierungsschub von 57 Millionen Euro.

Der elektrische Kleinwagen e.GO Life wird seit 2019 gebaut. Er ist 3,3 m lang, 1,7 m breit und knapp 1,6 m hoch, hat eine Dauerleistung von 29 kW und in der Spitze 57 kW. Er beschleunigt von 0 auf 50 km/h in 4,3 Sekunden, sein maximales Tempo ist 122 km/h. Der Lithium-Ionen-Akku fasst 21,15 kWh, die Reichweite (WLTP City) beträgt 171 km. Die Ladedauer am Schukostecker mit 230 V beträgt knapp 10 Stunden, am Typ-2-Stecker knapp 6 Stunden. Der Preis für die "Special Edition Next" beträgt 26.560 Euro.

(anw)