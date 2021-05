Elektroautos: Next.e.Go Mobile will Mikrofabrik in Mexiko errichten

Der deutsche Elektroauto-Hersteller Next.e.Go Mobile will in den mexikanischen Markt einsteigen und kooperiert dafür mit Questum, einem Unternehmen des mexikanischen Industriekonsortiums Grupo Quimmco. Zusammen wollen sie in dem lateinamerikanischen Land eine Produktionsstätte errichten.

Dabei denkt Next.e.Go Mobile laut Mitteilung an sein Konzept der Mikrofabrik, das im Gegensatz zur Megafactory modular und skalierbar sei. Die 5G-fähige Fabrik eigene sich, um nicht nur den mexikanischen Markt zu bedienen, sondern später mögliche weitere Standorte auf dem amerikanischen Kontinent mit Komponenten zu beliefern.

Quimmco beliefert unter anderem Daimler, Ford, FCA und General Electric mit Bauteilen. Das Unternehmen plant, seine Fahrzeugflotte landesweit mit e.GO-Modellen zu elektrifizieren. Die Tochter Questum hat unter anderem Erfahrung mit Elektromobilität und soll Next.e.Go Mobile mit seiner Expertise beistehen. Questum-CEO Manuel Valdes schaut voraus: "Wir werden Teil einer echten Erfolgsgeschichte deutscher Ingenieurskunst sein und von der Qualität bei der Produktion umweltfreundlicher E-Mobilität profitieren."

Griechenland zuerst

Mexiko ist nicht das erste Auslandsengagement der Next.e.GO Mobile SE. Seit Ende vorigen Jahres kooperiert sie mit Enterprise Greece, dem Investitionsarm des griechischen Staates, um ein Joint Venture zu gründen. Zusammen wollen sie in Griechenland eine Fabrik für Fahrzeuge auf der Plattform e.GO Life aufbauen.

Die Vorgängerfirma e.Go Mobile war 2020 in ein Insolvenzverfahren gegangen. Ende August beteiligte sich das Private-Equity-Unternehmen ND Industrial Investments B.V. aus dem niederländischen Eindhoven an dem Elektroautohersteller als Mehrheitsaktionär der nun neuen "Next.e.Go Mobile SE". Die Produktion des elektrischen Kleinwagens e.GO Life soll im kommenden Juni in Aachen aufgenommen werden.

