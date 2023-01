Elektroautos Nio EC7 und ET8: Bis zu 500 kW Ladeleistung versprochen

Auf dem alljährlich mit reichlich Aufwand inszenierten "Nio Day" zeigt der chinesische Hersteller in diesem Jahr gleich zwei frische Modelle. Der EC7 ist ein SUV-Coupé, das stilistisch sich unverkennbar am Tesla Model Y orientiert. Leistung schenkt Nio überreichlich ein: Der Elektromotor an der Hinterachse bietet 300 kW, der vorn 180. Im Datenblatt werden 3,8 Sekunden im Standardsprint versprochen, Schluss soll erst bei 200 km/h sein. Aerodynamische Stabilität soll ein Heckspoiler bieten, der sich ausfahren lässt.

Nüchtern und großzügig

Zweite Neuvorstellung ist die nächste Auflage des seit 2018 gebauten E-SUV ES8. Der nutzt die gleiche Plattform wie der EC7, auch der Antrieb mit 480 kW Gesamtleistung ist identisch. Minimal 4,1 Sekunden sollen es hier im Sprint auf 100 km/h sein. Das SUV, so verspricht es der Hersteller, soll besonders komfortabel sein. Die "einzigartige Anordnung von vier Executive-Sitzen und einer flexiblen dritten Sitzreihe" würde den "nüchternen und großzügigen Stil des Nio ES8 als Flaggschiff-SUV demonstrieren", heißt es im Beipackzettel zum Nio Day.

Bis zu 500 kW Ladeleistung

Überzeugen soll Kunden in mehrfacher Hinsicht auch die Stromversorgung. Zum einen ist die Batterie mit 100 kWh recht ordentlich dimensioniert. Nio spricht von bis zu 500 kW Ladeleistung, also deutlich mehr, als die aktuell hierzulande schnellste Ladeinfrastruktur überhaupt liefern kann. Interessanter und praxisrelevanter dürfte eine andere Angabe sein: Von 10 auf 80 Prozent soll die Aufladung nur 20 Minuten dauern. Hochgerechnet verspricht Nio somit in diesem Ladefenster eine durchschnittliche Ladeleistung von bis zu 210 kW. Sollte sich das auch nur als halbwegs realistisch erweisen, hätten die beiden Nio-SUVs diesbezüglich nur wenig Konkurrenz.

Batterie-Wechselsystem

Wen das nicht überzeugt, den will Nio argumentativ mit einem Batterie-Wechselsystem abholen. Innerhalb weniger Minuten, so verspricht es die Werbung, werde auf Langstrecken die leere gegen eine aufgeladene Batterie getauscht. Was ein solcher Tausch kosten wird, steht noch nicht fest. Aufgrund der enormen Logistikkosten ist aber damit zu rechnen, dass Nio diesen Service entweder subventioniert oder sich satt bezahlen lassen wird. Angesichts des versprochenen Ladetempos werden das vermutlich nur Kunden in Anspruch nehmen, die es wirklich sehr eilig haben.

In China kommt der EC7 im Mai auf den Markt, der ES8 folgt einen Monat danach. Die Absatzchancen in Europa würden derzeit evaluiert, schreibt Nio. Vor Ende dieses Jahres ist mit einem Start des Verkaufs hierzulande eher nicht zu rechnen.

