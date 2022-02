Elektroautos: Powergo und Spirii planen 15.000 Ladestationen in Europa

Der niederländische Ökostromanbieter PowerGo und der dänische Ladenetz-Dienstleister wollen zusammen in Europa ein eigenes Ladenetz für Elektroautos aufbauen. In Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Spanien, Großbritannien, Frankreich und in Skandinavien wollen sie innerhalb von zwei Jahren 15.000 Ladestationen einrichten. Davon sollen 8000 eine Ladeleistung von 150 bis zu 300 kW haben; welche Leistung die anderen Stationen haben sollen, wurde nicht bekannt gegeben.

Aufgebaut und betrieben werden soll das Ladenetz von PowerGo, heißt es in einer Mitteilung. Spirii soll die Abwicklung der Ladevorgänge übernehmen, auch die Abrechnung.

In den Niederlanden, Deutschland, Belgien und Spanien seien schon die ersten Ladestationen eingerichtet worden, heißt es. Ansonsten suchen die beiden Unternehmen nach weiteren Standorten. Dabei konzentrieren sie sich auf Parkplätze oder -häuser, Einkaufszentren oder Supermärkte und Flottenbetreiber. Wie viele der 15.000 Stationen insgesamt auf welches Land entfallen sollen, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Einfache Ladevorgänge

Spirii verspricht, dass die Ladevorgänge möglichst einfach ablaufen sollen. Wie genau das geschehen soll, teilte das Unternehmen nicht mit. Das Unternehmen bietet die App "Spirii Go" an, mit der Nutzer bequem auf Ladesäulen zugreifen, den Ladevorgang einleiten und beenden können sollen. Mit der Anwendung können Sie den Verbrauch nachverfolgen und direkt per Kreditkarte bezahlen. Zudem bietet es "eRoaming" an, das heißt, mit "Spirii Go" soll in Deutschland und in europäischen Ländern aufgeladen bezahlt werden können.

PowerGo ist eine Tochter des niederländischen Unternehmens PowerField. Das baut und betreibt Solarparks, Ladestationen und Stromspeichersysteme. Momentan baut PowerField ein "virtuelles Kraftwerk" aus einer Ansammlung dezentraler Stromerzeuger, Verbraucher und Batterien, durch das Spitzen im Stromnetz aufgefangen und später genutzt werden können sollen. Es soll das größte seiner Art in Europa werden.

(anw)