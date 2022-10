Elektroautos: Tesla löst VW in Deutschland als Marktführer ab

In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurde 38.458 Fahrzeuge Tesla in Deutschland neu zugelassen. Damit liegt der US-Elektroautohersteller in der Rangliste der rein elektrischen Fahrzeuge (BEV) erstmals vor der Marke VW, die es auf 32.326 Neuzulassungen brachte. Das geht aus aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervor.

Insgesamt wurden von Januar bis September in Deutschland 1.867.885 Pkw neu zugelassen, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 2.017.561. 272.473 der neuen Pkw sind BEV, das macht einen Anteil von 14,6 Prozent. Der Anteil der BEV an der gesamten neu zugelassenen Fahrzeugflotte wuchs um 24,8 Prozent.

Drittgrößte Marke unter den BEV in Deutschland ist laut KBA. Hyundai mit 20.960 Neuzulassungen. Auf den weiteren Plätzen folgen Audi mit 17.872, Fiat mit 16.917, Opel mit 16.470, BMW mit 16.241, Mercedes mit 14.619 und Renault mit 15.958 neuen BEV.

Europäischer Pkw-Markt erholt sich langsam

Die Neuzulassungen von Pkw mit alternativen Antrieben insgesamt – BEV, Hybrid, Plug-in, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff – lag mit 846.338 um 11,3 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums. 45,3 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen im Jahr 2022 waren mit alternativen Antrieben ausgestattet. 26,2 Prozent und damit 10,5 Prozent mehr waren Neuwagen mit einem BEV, Plug-in oder Brennstoffzelle.

VW musste im September schon in einer anderen Rangliste Tesla den Spitzenplatz überlassen, als ein Tesla-Auto erstmals das meistverkaufte Modell unter allen in Deutschland neu zugelassenen Fahrzeugen war. Das Elektro-SUV Model Y verkaufte sich in dem Monat 9846 Mal, auf dem zweiten Platz folgte der bisherige Spitzenreiter VW Golf mit 7095 Neuzulassungen.

Europaweit wurden laut Zahlen des europäischen Herstellerverbands ACEA von Januar bis September 6.784.090 Fahrzeuge neu zugelassen, knapp 10 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im September 2022 allein stiegen die Pkw-Neuzulassungen in der EU um 9,6 Prozent; er war der zweite Wachstumsmonat in Folge in diesem Jahr. Dieser Anstieg sei jedoch weitgehend auf die niedrige Vergleichsbasis vom September 2021 zurückzuführen, als der Halbleitermangel die Fahrzeugproduktion behindert habe, erläutert die ACEA.

(anw)