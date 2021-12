Elektroautos: Tesla ruft tausende Fahrzeuge in China zurück

Nach den USA muss Tesla auch in China zwei seiner Modelle zurückrufen. Wegen sicherheitstechnischer Mängel sind laut der chinesischen Marktaufsichtsbehörde knapp 20.000 importierte Autos des Model S und etwa 36.000 importierte Autos des Model 3 betroffen. Dazu kommen laut Reuters etwa 144.000 Model 3, die in China produziert wurden.

Die Autos seien von den gleichen Sicherheitsrisiken betroffen, wegen der Tesla diese Woche bereits in den USA eine halbe Million Autos zurückrief. Beim Model 3 wurden Mängel rund um die Rückfahrkamera festgestellt. Diese könne durch das Öffnen und Schließen des Kofferraumdeckels beschädigt werden und schließlich ausfallen. Beim Model S bestehe die Gefahr einer sich unerwartet öffnenden Motorhaube, sofern ein Verriegelungsmechanismus gelöst würde. Dies könne die Sicht des Fahrers behindern.

Deutschland unklar

Ob von den Mängeln und einem möglichen Rückruf auch Fahrzeuge in Deutschland betroffen sind, ließ sich bislang nicht klären. Das dafür zuständige Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg war laut dpa für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

In diesem Jahr musste Tesla bereits an vielen seiner Autos in China nachbessern. Rund 300.000 Fahrzeuge der Typen Model 3 und Model Y bekamen wegen Software-Problemen ein Update. Es hieß, die Autos sollten plötzlich unerwartet beschleunigen. Für die Korrektur mussten die Autos aber nicht in die Werkstatt, das Update kam over-the-air.

Tesla generiert rund ein Fünftel seines Umsatzes in China, dem weltweit größten Markt für Elektroautos. Seit 2019 betreibt der von Elon Musk gegründete Konzern eine Fabrik in Shanghai mit mehreren tausend Angestellten. Im Oktober 2020 kündigte Tesla an, dort gefertigte Fahrzeuge würden nach Deutschland, Frankreich und andere europäische Länder exportiert.

(anw)