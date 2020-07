Elektroautos: Volkswagen will zum ID.3 Ladenetzwerk anbieten

Wenn im September Volkswagens Elektroauto-Offensive in Fahrt kommt, sollen die neuen Gefährte auch problemlos geladen werden. Diesen Plan verfolgt der Hersteller mit seinem Ladedienst "We Charge". Er soll ab Mitte August 150.000 öffentliche Ladepunkte bieten, schreibt Volkswagen.

Der elektrische Kunde bräuchte dafür lediglich eine Kundenkarte und könne ab 30 Cent pro kWh Strom tanken, . Eine Smartphone-App soll Lage, Verfügbarkeit und Kosten der Ladegelegenheiten anzeigen.

Zwar werden die Kunden nur eine Ladekarte haben, Gedanken machen werden sie aber doch müssen, denn We Charge soll es in drei Tarifen geben: Für "We Charge Free" kostet keinen Monatsbeitrag, dafür kostet die kWh bei Ionity 79 Cent. Beim "Öffentlichen Laden" kostet der Ladevorgang - Session genannt – 29 Cent plus die für die jeweilige Station üblichen Kosten pro kWh.

Tarifstruktur für We Charge. Gewissheit gibt es in dieser Übersicht nur für Ionity-Stationen. (Bild: Volkswagen)

Tarife für Mehrlader

W#hrend sich dieser Basistarif eher an jene richtet, die wenig e-fahren oder eher zu Hause laden, gibt es "We Charge Go" für alle, die "regelmäßig an öffentlichen Ladepunkten laden". Sie zahlen im Monat 7,49 Euro und an Ionity-Tankstellen 55 Cent pro kWh. An anderen Ladesäulen werden wieder die dort üblichen Kosten fällig, die Session ist kostenlos.

Für Viellader ist der Tarif "We Charge Plus" gedacht. Sie zahlen bei Ionity in Deutschland 30 Cent pro kWh und im Monat feste 17,49 Euro. Auch sie zahlen die an anderen öffentlichen Ladesäulen üblichen Tarife und kein Geld für eine Session. ID.3-Fahrer zahlen im Go-Tarif keine Monatsabgabe, im Plus-Tarif 9,99 Euro. 2020 wird für alle Tarife noch keine Freischaltgebühr fällig, danach sollen es 9,99 Euro werden.

Volkswagen strebt bis 2025 rund 3 Millionen verkaufte E-Autos an, ihr Anteil an allen Auslieferungen soll bis dahin von rund einem Prozent im Jahr 2019 auf mehr als 20 Prozent zunehmen. In den nächsten zehn Jahren sollen konzernweit fast 75 neue E-Modelle auf den Markt kommen. Als erstes Modell der Offensive soll im September der ID.3 ausrollen.

(anw)