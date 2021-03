Elektroautos: Volkswagens Elektro-Bulli soll autonom fahren können

Volkswagen will in diesem Jahr seinen Elektro-Bulli ID.Buzz als autonomen Kleinbus auf deutschen Straßen testen. Der Autohersteller will ein Ride-Hailing- und Pooling-Konzept mit selbstfahrenden Fahrzeugen entwickeln, das ähnlich wie das bereits bestehende Angebot Moia funktionieren soll. 2025 sollen Kunden den Dienst in manchen Städten nutzen können. Die Mittel dafür habe der Aufsichtsrat nun bewilligt, teilte Volkswagen mit.

Seine Selbstfahrfähigkeiten bekommt der ID.Buzz mit dem "Self-Driving-System" von Argo AI. Volkswagen hatte im Juni 2020 2,6 Milliarden US-Dollar in das auf autonomes Fahren spezialisierte Unternehmen investiert, das bis dahin hauptsächlich von Ford finanziert wurde. Mittlerweile haben die beiden Autohersteller zu gleichen Teilen Geld in Argo AI gesteckt.

Weltpremiere 2022

Die Entwicklung von autonomen Autos übernimmt Volkswagens Nutzfahrzeuge-Marke VWN. Diese will so genannte Special Purpose Vehicles (SPV) wie Robo-Taxis und -Transporter entwickeln und bauen. Volkswagens "Car.Software Organisation" entwickelt unabhängig von Argo AI automatisierte Fahrfunktionen bis Level 4.

Den ID.Buzz hatte Volkswagen in Form eines Busses im Retro-Design Anfang 2017 erstmals auf der Detroit Motor Show gezeigt. Im Sommer des Jahres kündigte Volkswagen an, den neuen Bulli in Serie bauen zu wollen; kommendes Jahr soll das Auto seine "Weltpremiere" geben, kündigte Volkswagen nun an .

(anw)