Elektroautos: Vorheizer für die Batterie im Test

Das Problem ist altbekannt und dennoch vielfach ungelöst: Bei Kälte sinkt der nutzbare Energiegehalt der Batterien in Elektroautos vorübergehend, gleichzeitig steigt der Strombedarf durch die Heizung. Im elektrischen Antriebsstrang fällt, anders als im Verbrenner, kaum Abwärme an, die sich dafür nutzen ließe. Die Industrie ist sich dessen bewusst und baut in teure Elektroautos aufwendige Heiz- und Kühlsysteme ein. In weniger kostspieligen Modellen ist dafür kein Budget vorhanden. Die Firma Hotmind aus dem niedersächsischen Altwarmbüchen hat mit dem Ice-Breaker ein Gerät in der Entwicklung, das Batterien extern vorheizen kann. Wir konnten es vor seiner offiziellen Vorstellung schon ausprobieren.

Eine halbe Stunde Vorkonditionierung reicht aus

Das Prinzip ist denkbar einfach: Der Ice-Breaker wird unter das geparkte Auto platziert und an eine 230-Volt-Steckdose angeschlossen. Ist die Batterie nicht gerade über mehrere Frosttage ausgekühlt, reicht im Normalfall eine halbe Stunde vor Fahrtantritt aus, um die Batterie aufzuwärmen. Ziel ist nicht, den Energiespeicher auf seine ideale Arbeitstemperatur zu bringen. Die dafür nötigen Temperaturen kann der Ice-Breaker nicht liefern, was auch nicht das Ziel ist: "Uns geht es um die Minderung der Temperaturspitzen. Der Ice-Breaker soll den hohen Verschleiß der Batterie bei Frost mindern", heißt es auf Nachfrage.

Immer dabei: Timer, WLAN und App

Die Ausstattung entspricht dem Komfort, der heute erwartet werden darf: Hotmind hat nicht nur an einen integrierten Timer gedacht, sondern auch an eine Einbindung ins WLAN, mit dem es sich dann Updates herunterladen kann. Auch die Steuerung über eine App soll möglich sein. Die allerdings sei noch nicht fertig. Interessanter erscheinen aber ohnehin zwei Funktionen, die jetzt schon implementiert sind. Hotmind hat Fahrzeugprofile für populäre Elektroautos hinterlegt, darunter die Stellantis-Modelle mit Elektroantrieb. Der Ice-Breaker stimmt sein Aufheizverhalten also auf das jeweilige Auto ab. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Vorheiztemperatur in gewissen Grenzen zu regeln.

Bild 1 von 5 Ice-Breaker von Hotmind (5 Bilder) Im Menü sind gängige Fahrzeuge bereits hinterlegt. Fünf Speicherplätze können mit individuellen Profilen bestückt werden. Der Ice-Breaker stimmt die Heizkurve auf das Fahrzeug ab.

(Bild: Pillau)

Profile für Elektroautos – und Plug-in-Hybride

Eiskalte Nächte Ende März gaben uns die Chance, das Gerät auf die Probe zu stellen. Als Kandidaten dienten ein Opel Corsa-e aus dem privaten Fuhrpark der Redaktion und ein Astra GSe mit Plug-in-Hybridantrieb, der gerade für einen Test bei uns war. Der Corsa ist in der Datenbank des Ice-Breakers schon hinterlegt, der Astra noch nicht. Für Autos wie ihn lässt sich mit wenigen Schritten ein eigenes Profil schaffen. Wer mag, kann dieses Hotmind auch zur Verfügung stellen. Fünf Speicherplätze für eigene Profile sind im Gerät vorgesehen, weitere sollen sich in der App hinterlegen lassen.

Lesen Sie auch 18 Monate im Opel Corsa-e: Elektroauto im Dauertest heise Autos

Nutzen und Stromverbrauch

Im Test hat sich das Gerät durchaus bewährt. Die angezeigte Reichweite stieg in beiden Autos nach einer Nacht mit -2 °C an. Im Corsa wurde ein Plus von 23 km angezeigt, im Astra waren es laut Bordcomputer immerhin 6 km mehr. Das muss in Relation zum dafür benötigten Stromverbrauch gesetzt werden. Der Ice-Breaker belastet die Steckdose mit maximal 2,3 kW, also 10 A. Diese maximale Leistung wurde in beiden Autos offenbar nahezu komplett ausgeschöpft. Für den Astra maßen wir innerhalb von 28 Minuten einen Stromverbrauch von knapp 0,9 kWh, am Corsa waren es nach 35 Minuten 1,2 kWh. Nach dem Gebrauch war der Ice-Breaker zwar heiß, ließ sich allerdings problemlos anfassen.

Die Aufwärmung der Corsa-e-Batterie kostet rund 1,2 kWh Strom. (Bild: Franz)

Empfehlen würden wir dringend, das Gerät vor Fahrtantritt unter dem Auto zu entfernen, denn mitunter ist die Bodenfreiheit nicht überall so hoch wie unter der Batterie. Überhaupt ist die Höhe des Geräts – immerhin 13,5 cm – ein Kritikpunkt. Hier sollte Hotmind noch nacharbeiten. Es wäre ja im eigenen Interesse, auch Fahrer hochpreisiger E-Sportwagen ansprechen zu können. Doch vielleicht bekommen solche Kunden demnächst ja eine ganz eigene, niedrigere Nobel-Version. Der Hersteller gab sich diesbezüglich etwas zugeknöpft.

Start und Preis noch unbekannt

Noch gibt es weder einen genauen Termin für den Start des Verkaufs noch einen Preis. Hotmind will den Ice-Breaker nur mit fertiger App auf den Markt bringen. Das Unternehmen rechnet damit, dass es im dritten Quartal 2023 losgehen kann. Billig wird der Ice-Breaker eher nicht. Hotmind ließ sich vorab nur eine grobe Tendenz entlocken: Weniger als 400 Euro würden es eher nicht, hieß es.

(mfz)