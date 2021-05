Elektroautos finden sich eher unter Gutverdienenden und auf dem Land

Haushalte mit überdurchschnittlichen Einkommen nutzen rund dreimal so häufig Elektrofahrzeuge wie unterdurchschnittlich verdienende Haushalte. Das ergab eine Auswertung Energiewendebarometers der Förderbank KfW, die hier vollelektrische und Plug-in-Hybride zusammenfasst. Bei Haushalten, die in Ein- oder Zweifamilienhäusern wohnen, ist es ähnlich: Hier sind Elektroautos mehr als doppelt so häufig anzutreffen wie bei Objekten mit mehreren Parteien.

Unter jüngeren Menschen ist der Anteil an Elektroautos etwa doppelt so hoch wie unter älteren Personen. Im ländlichen Raum liegt der Anteil rund 50 Prozent höher als in den Mittel- und Großstädten. Die KfW vermutet, dass dies zumindest teilweise auf die Lade- und Stellplatzmöglichkeiten zurückzuführen sei, die auf dem Land in der Regel besser sind als in der Stadt. Für ihr Energiewendebarometer 2020 hatte die Förderbank 4000 Haushalte in Deutschland befragt.

1,1 Prozent planen den Kauf in Kürze

Der KfW zufolge besitzen zurzeit 1,3 Prozent der Haushalte in Deutschland ein batterieelektrisches Auto oder einen Plug-in-Hybrid. Weitere 1,1 Prozent der Haushalte planen die Nutzung binnen eines Jahres. Von den anderen geht etwa die Hälfte davon aus, in der Zukunft ein Elektroauto im Alltag zu nutzen; 6 Prozent bereits in den nächsten zwei bis drei Jahren, 21 Prozent innerhalb von vier bis zehn Jahren und weitere 22 Prozent im Zeitraum danach. 32 Prozent der Haushalte erwarten keinen Umstieg auf ein Elektroauto, 15 Prozent gehen davon aus, kein Auto zu benötigen.

Bild 1 von 49 Die wichtigsten E-Autos (49 Bilder) Audi e-tron (Sportback)



Spitzenleistung 230 - 300 kW



Dauerleistung 100 kW



Batteriekapazität brutto 71 - 95 kWh



max. Ladeleistung Gleichstrom 150 kW (an bestimmten Ionity-Ladepunkten)





min. Ladedauer Gleichstrom 5 bis 100 %: 50 Minuten



Reichweite (WLTP) 284 bis 441 km (Sportback: 287 - 450)





Stromverbrauch (WLTP kombiniert) 21,7 bis 26,1 kWh (Sportback: 21,2 - 25,9)



Höchstgeschwindigkeit: 190 (e-tron 50) bzw. 200 km/h (e-tron 55)





Kofferraumvolumen: 660 bis 1725 Liter (Sportback: 615 bis 1665)





Grundpreise (Stand: Januar 2021): 69.100 bis 81.500 Euro (Sportback 71.350 bis 83.750 Euro)

78 Prozent der Befragten gaben als Motiv für den Kauf eines E-Autos Klimaschutzaspekte an, 62 Prozent den innovativen Charakter der Technik. Hauptgründe gegen eine Anschaffung sind neben dem hohen Preis (61 Prozent) vor allem Bedenken hinsichtlich der Praktikabilität, zum Beispiel mit Blick auf Ladeinfrastruktur (69 Prozent) und Reichweite (54 Prozent). 48 Prozent haben Zweifel an der Umweltbilanz von Elektroautos.

(anw)