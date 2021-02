Elektroautos in Europa: Zahl der Neuzulassungen verdoppelte sich 2020

In Europa wurden 2020 gut 745.000 rein batterieelektrisch angetriebene Pkw (BEV) neu zugelassen. Das sind nach Zahlen des europäischen Automobilherstellerverbands ACEA 107 Prozent mehr als im Jahr 2019. Die Zahl der neu zugelassenen Plug-in-Hybride (PHEV) stieg in dem Zeitraum von knapp 200.000 auf 620.000, die der Pkw mit Hybridantrieb (HEV) von 960.000 auf 1,45 Millionen.

Die ACEA zählt in ihrer Statistik die Länder der EU, die EFTA-Länder Island, Norwegen und Schweiz sowie Großbritannien zusammen. In diesen Ländern gingen die Neuzulassungen benzinbetriebener Pkw 2020 gegenüber 2019 um 37,6 Prozent auf 5,75 Millionen zurück. Die Zahl neuer Diesel-Pkw schrumpfte um 35 Prozent auf 3,1 Millionen. Auch die Zahl an neu zugelassenen Pkw mit alternativen Kraftstoffen wie Ethanol, Flüssiggas und Erdgas ging zurück, nämlich um 18 Prozent auf knapp 210.000.

Deutschland führt nach absoluten Zahlen die Rangliste 2020 der neu zugelassenen BEV mit knapp 195.000 an. In Relation zur Einwohnerzahl steht Norwegen mit gut 60.000 BEV-Neuzulassungen ganz vorn. In dem skandinavischen Land waren 2020 mehr als die Hälfte der Neuzulassungen BEV.

75,5 Prozent fossil

HEV machten 2020 einen Anteil von knapp 12 Prozent am gesamten europäischen Pkw-Markt aus, heißt es in einer ACEA-Mitteilung . 2019 betrug er noch knapp 6 Prozent. Der Anteil elektrisch aufladbarer Pkw stieg von 3 auf 10,5 Prozent. Fossil betriebene Pkw hatten 2020 trotz der 3 Millionen weniger neu zugelassenen Pkw noch einen Anteil von 75,5 Prozent.

Die ACEA führt den Schub für elektrisch angetriebene Pkw auf Konjunkturpakete wie in Deutschland zurück, um den Nachfrageeinbruch infolge der Coronavirus-Pandemie abzufedern. Diese Subventionen richteten sich hauptsächlich auf lokal emissionsfreie Antriebe.

Bild 1 von 46 Die wichtigsten E-Autos (46 Bilder) Audi e-tron (Sportback)



Spitzenleistung 230 - 300 kW



Dauerleistung 100 kW



Batteriekapazität brutto 71 - 95 kWh



max. Ladeleistung Gleichstrom 150 kW (an bestimmten Ionity-Ladepunkten)





min. Ladedauer Gleichstrom 5 bis 100 %: 50 Minuten



Reichweite (WLTP) 284 bis 441 km (Sportback: 287 - 450)





Stromverbrauch (WLTP kombiniert) 21,7 bis 26,1 kWh (Sportback: 21,2 - 25,9)



Höchstgeschwindigkeit: 190 (e-tron 50) bzw. 200 km/h (e-tron 55)





Kofferraumvolumen: 660 bis 1725 Liter (Sportback: 615 bis 1665)





Grundpreise (Stand: Januar 2021): 69.100 bis 81.500 Euro (Sportback 71.350 bis 83.750 Euro)

Die deutsche Bundesregierung hatte im Sommer die Förderung für rein batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge mit einem Nettolistenpreis von bis zu 40.000 Euro von 3000 auf 6000 Euro angehoben. Plug-in-Hybride werden vom Bund nun mit 4500 Euro gefördert. Die Hersteller geben jeweils den halben Betrag Nachlass auf den Kaufpreis. Teurere E-Autos werden mit 5000 Euro gefördert, Plug-in-Hybride mit einem Preis von mehr als 40.000 Euro mit 3750 Euro. Der Wertschöpfungseffekt der Prämie ist allerdings unklar.

(anw)