Elektroautos können an knapp 36.000 Ladepunkten Strom tanken

In Deutschland waren im Dezember 35.602 öffentliche Ladepunkte für Elektroautos in Betrieb. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die nun publik wurde. 30.387 Normalladepunkte gibt es demnächst hierzulande, hinzu kommen 5215 Schnellladepunkte.

Die Bundesregierung hatte Ende 2019 "Masterplan Ladeinfrastruktur" veröffentlicht, laut dem es bis 2030 in Deutschland eine Million öffentliche Ladepunkte geben soll. Bis 2020 waren laut dem Plan 3600 Schnellladepunkte vorgesehen, die die Energiewirtschaft und die Autoindustrie eigenständig errichten. In diesem Jahr sollen ihre Aktionen enger mit der Bundesregierung abgestimmt werden, heißt es in der Antwort .

Bayern vorn

Die meisten Ladepunkte hat mit 7605 Bayern, davon sind 915 Schnellladepunkte (SLP). Nordrhein-Westfalen hat 6368 Ladepunkte, davon 636 SLP, und Baden-Württemberg 5418, darunter 991 SLP.

Bild 1 von 48 Die wichtigsten E-Autos (48 Bilder) Audi e-tron (Sportback)



Spitzenleistung 230 - 265 kW



Dauerleistung 100 kW



Batteriekapazität brutto 71 - 95 kWh



max. Ladeleistung Gleichstrom 150 kW



Gleichstrom 45 Minuten



Reichweite (WLTP) 336 bis 436 km (Sportback: 347 - 446)





Stromverbrauch (NEFZ kombiniert) 22,4 bis 26,6 kWh (Sportback: 21,6 - 26,3)



Höchstgeschwindigkeit: 190 (e-tron 50) bzw. 200 km/h (e-tron 55)





Kofferraumvolumen: 660 bis 1725 Liter (Sportback: 615 bis 1665)



Die Diskussion über die Ladeinfrastruktur in Deutschland zog vor Weihnachten an, als unter anderem Volkswagen eine stärkere Förderung von Ladestationen forderte. Der Verband der Automobilhersteller (VDA) bemäkelte, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht mit der stark wachsenden Nachfrage nach E-Autos Schritt halte. Bundesfinanzminister Olaf Scholz regte an, Tankstellen vorzuschreiben, Ladestationen einzurichten.

(anw)