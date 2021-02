Elektroautos kommen für 39 Prozent der Autofahrer nicht infrage

Für etwa zwei Fünftel der Autofahrer:innen in Deutschland kommt es unter keinen Umständen infrage, ein Elektroauto zu kaufen. Das ergab eine Umfrage des Instituts Civey im Auftrag des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU). Dabei wurden 10.000 Autofahrer:innen danach gefragt, welche Umstände gegeben sein müssten, damit ihr nächstes Auto elektrisch fährt.

Die wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass sich Autofahrer ein Elektroauto zulegen, sind für 38,1 Prozent der Befragten eine verbesserte Reichweite, für 35,8 Prozent der Beschaffungspreis und für 31,4 Prozent ausreichende Zahl an Ladesäulen. Fast 39 Prozent der Befragten haben laut VKU angegeben, sich unter keinen Umständen ein Elektroauto zuzulegen. 3,9 Prozent zeigten sich vom Elektroauto überzeugt.

Antworten auf die Frage: "Welche Umstände müssten gegeben sein, damit Sie sich als nächstes ein Elektroauto kaufen würden?" Drei von neun Möglichkeiten konnten die Befragten auswählen. (Bild: Civey)

Für 18,5 Prozent ist ein einfaches Bezahlsystem wichtig. Der VKU schließt daraus, dass es den Kund:innen weniger um ein einheitliches Bezahlsystem als vielmehr um einfache und flexible Bezahlmöglichkeiten gehe. "Nur Einheitlichkeit aus Prinzip schränkt die Möglichkeiten der Kunden ein und nimmt den Betreibern von Ladesäulen Flexibilität und Innovationsspielräume", sagt VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing.

"Imageproblem"

"Das zeigt, dass Elektroautos immer noch an einem erheblichen Imageproblem leiden. Das resultiert sicher nicht zuletzt auch daraus, dass die Automobilwirtschaft selbst zu wenig Optimismus bei der Verkehrswende ausstrahlt. Da müssen wir in Deutschland besser werden und mehr Zutrauen in die Zukunftsfähigkeit der Elektromobilität ausstrahlen", betont VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing.

Bild 1 von 45 Die wichtigsten E-Autos (45 Bilder) Audi e-tron (Sportback)



Spitzenleistung 230 - 300 kW



Dauerleistung 100 kW



Batteriekapazität brutto 71 - 95 kWh



max. Ladeleistung Gleichstrom 150 kW (an bestimmten Ionity-Ladepunkten)





min. Ladedauer Gleichstrom 5 bis 100 %: 50 Minuten



Reichweite (WLTP) 284 bis 441 km (Sportback: 287 - 450)





Stromverbrauch (WLTP kombiniert) 21,7 bis 26,1 kWh (Sportback: 21,2 - 25,9)



Höchstgeschwindigkeit: 190 (e-tron 50) bzw. 200 km/h (e-tron 55)





Kofferraumvolumen: 660 bis 1725 Liter (Sportback: 615 bis 1665)





Grundpreise (Stand: Januar 2021): 69.100 bis 81.500 Euro (Sportback 71.350 bis 83.750 Euro)

Liebing bringt die Stadtwerke in Stellung, die den Ausbau der privaten und öffentlichen Ladeinfrastruktur weiterhin erheblich vorantreiben würden und die in den vergangenen Jahren "erheblich in Vorleistung gegangen" seien. "Jede zweite öffentliche Ladesäule heute ist kommunal. Diesen Weg werden wir weiter beschreiten", sagte der VKU-Geschäftsführer.

Eine verbesserte Reichweite ist auch ein Hauptargument einer anderen frischen Umfrage. In einer Yougov-Umfrage waren es 58 Prozent, für die eine Ladung möglichst weit reichen sollte. Eine Verivox-Umfrage vom Oktober vorigen Jahres ergab, dass sich 18 Prozent ein elektrisch angetriebenes Auto zulegen wollen.

(anw)