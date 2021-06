Elektroautos machen 60 Prozent der Neuwagen in Norwegen aus

In Norwegen wurden im Mai 8498 vollelektrisch betriebene Neuwagen zugelassen. Das macht von den insgesamt 14.063 neuen Pkw auf norwegischen Straßen einen Marktanteil von 60,4 Prozent. Der Anteil der Plug-in-Hybriden erreichete mit 3063 Fahrzeugen 21,8 Prozent. Diese erzielten mit 84 Prozent das größte Absatzplus gegenüber dem Mai 2020, während der Absatz von Diesel-Pkw um 36 Prozent schrumpfte.

Gegenüber dem Mai 2020 wuchs der Absatz von Elektroautos in Norwegen um 147 Prozent. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres stieg der Absatz von Elektroautos um knapp 49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, teilte der Straßenverkehrsverband OFV mit.

Erfolgreicher Mustang

Er hebt den nun in Norwegen erhältlichen Ford Mustang Mach-E (Probefahrt auf heise Autos) hervor, von dem 1384 neu zugelassen wurden, die meisten in der Zulassungsrangliste für einzelne Modelle. Das ebenfalls neue Volkswagen-Modell ID.4 wurde im Mai 774-mal in Norwegen neu zugelassen.

Der gesamte Neuwagenmarkt wuchs im Vergleich zum Mai 2020 um knapp 76 Prozent. Die ersten fünf Monate zusammengenommen betrug das Plus im Vorjahresvergleich 33 Prozent. Die fünf meistverkauften Automarken waren im Mai Toyota vor Ford, Volkswagen, Škoda und Volvo.

Bild 1 von 49 Die wichtigsten E-Autos (49 Bilder) Audi e-tron (Sportback)



Spitzenleistung 230 - 300 kW



Dauerleistung 100 kW



Batteriekapazität brutto 71 - 95 kWh



max. Ladeleistung Gleichstrom 150 kW (an bestimmten Ionity-Ladepunkten)





min. Ladedauer Gleichstrom 5 bis 100 %: 50 Minuten



Reichweite (WLTP) 284 bis 441 km (Sportback: 287 - 450)





Stromverbrauch (WLTP kombiniert) 21,7 bis 26,1 kWh (Sportback: 21,2 - 25,9)



Höchstgeschwindigkeit: 190 (e-tron 50) bzw. 200 km/h (e-tron 55)





Kofferraumvolumen: 660 bis 1725 Liter (Sportback: 615 bis 1665)





Grundpreise (Stand: Januar 2021): 69.100 bis 81.500 Euro (Sportback 71.350 bis 83.750 Euro)

Norwegen will ab 2025 keine Verbrenner mehr als Neuwagen zulassen. Der OFV sieht das Land statistisch auf einem guten Weg dorthin. Voriges Jahr wurden dort erstmals mehr batterieelektrisch angetriebene Pkw verkauft als Autos mit anderen Antriebsarten. In Deutschland kamen elektrisch betriebene Pkw (batterieelektrisch, Plug-In oder mit Brennstoffzellen) 2020 auf 13,5 Prozent Marktanteil.

(anw)