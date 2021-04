Elektroautos stoßen laut Umfrage auf großes Kaufinteresse

72 Prozent der mit einem Verbrenner-Auto fahren Menschen in Deutschland wollen sich beim nächsten Mal definitiv oder höchstwahrscheinlich ein Elektroauto kaufen. Dies geht aus einer Umfrage des Marktforschungsinstituts OnePoll im Auftrag von Nissan hervor, für die europaweit 7000 Autofahrer befragt wurden.

Das Ergebnis steht im Gegensatz zu einer kürzlich veröffentlichten Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte, laut der 2020 etwa 41 Prozent der Befragten angegeben hatten, sie würden beim nächsten Autokauf einen alternativen Antrieb bevorzugen. Das seien 10 Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor gewesen.

Hauptgrund Umweltschutz

Nissan hält dem entgegen , in ganz Europa könnten 70 Prozent der befragten Autofahrenden einen Wechsel auf die alternative Antriebstechnik vorstellen. Dabei hätten 49 Prozent den Umweltschutz als Hauptgrund angegeben, jeweils 31 Prozent die fortschrittliche Technik und die niedrigeren Betriebs- und Unterhaltskosten von E-Fahrzeugen.

Nissan hat Menschen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Italien sowie Norwegen, Schweden und Dänemark befragen lassen. Je die Hälfte der online mit Hilfe von Screening-Fragen und Profildaten ausgewählten Umfrageteilnehmer fährt ein Fahrzeug mit Elektro- oder mit Verbrennungsmotor. In Deutschland wurden jeweils 500 Autofahrer:innen von elektrisch oder konventionell angetriebenen Fahrzeugen befragt.

Bild 1 von 49 Die wichtigsten E-Autos (49 Bilder) Audi e-tron (Sportback)



Spitzenleistung 230 - 300 kW



Dauerleistung 100 kW



Batteriekapazität brutto 71 - 95 kWh



max. Ladeleistung Gleichstrom 150 kW (an bestimmten Ionity-Ladepunkten)





min. Ladedauer Gleichstrom 5 bis 100 %: 50 Minuten



Reichweite (WLTP) 284 bis 441 km (Sportback: 287 - 450)





Stromverbrauch (WLTP kombiniert) 21,7 bis 26,1 kWh (Sportback: 21,2 - 25,9)



Höchstgeschwindigkeit: 190 (e-tron 50) bzw. 200 km/h (e-tron 55)





Kofferraumvolumen: 660 bis 1725 Liter (Sportback: 615 bis 1665)





Grundpreise (Stand: Januar 2021): 69.100 bis 81.500 Euro (Sportback 71.350 bis 83.750 Euro)

In seiner Mitteilung geht Nissan nicht auf mögliche Bedenken gegen die Elektromobilität ein. Das Unternehmen ist mit seinem Elektroauto Leaf in Deutschland recht präsent. Deloitte schildert in seiner Studie als Hauptbedenken die Reichweite, fehlende Ladestationen und die Ladedauer sowie die Kosten an.

(anw)