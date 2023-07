Neuwagen-Markt: Elektroautos im Juni in Europa erstmals vor Diesel

Im vergangenen Monat wurden in Europa eine Million Pkw neu zugelassen. Der Marktanteil der batterieelektrischen Autos (BEV) hat dabei mit 158.252 Fahrzeugen und 15,1 Prozent erstmals den der Diesel-Autos überholt. Jene machten nach Angaben des europäischen Automobilherstellerverband ACEA 13,4 Prozent aus. Benziner kamen auf einen Anteil von 36,3 Prozent, Hybride (HEV) auf 24,3 und Plug-in-Hybride (PHEV) auf 7,9 Prozent.

Die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos ist laut ACEA im Juni im Vorjahresvergleich um 66,2 Prozent gewachsen. Den größten Zuwachs verzeichneten in dieser Fahrzeugkategorie mit 90,1 Prozent die Niederlande, gefolgt von den 64,4 Prozent in Deutschland. Zwischen Januar und Juni wurden in der EU insgesamt 703.586 BEV neu zugelassen.

Die Neuzulassungen für HEV stiegen im Juni um 32,4 Prozent und erreichten 254.100 Einheiten. Dieses Wachstum wurde vor allem durch Wachstum in Deutschland (+59,1 Prozent), Italien (+29,9 Prozent), Frankreich (+27,9 Prozent) und Spanien (+22,7 Prozent) angetrieben. 1,4 Millionen HEV wurden von Januar bis Juni neu zugelassen.

Rückläufige Diesel-Autos

Die Zahl der Neuzulassungen für PHEV stieg im Juni um 13,4 Prozent. Der Rückgang in Deutschland von 39,2 Prozent sei durch Wachstum in Frankreich von 49,9 Prozent und in Spanien von 51,7 Prozent weitgehend ausgeglichen worden. Der Gesamtmarktanteil von Plug-in-Hybridautos sank von 8,2 Prozent im Juni 2022 auf 7,9 Prozent in diesem Jahr.

Der Markt für neue Benzin-Autos wuchs im Juni um 11 Prozent auf insgesamt 379.067 Fahrzeuge, der Marktanteil ging von 38,5 Prozent im Juni des Vorjahres auf nunmehr 36,3 Prozent zurück. In der ersten Jahreshälfte wurden in der EU über 2 Millionen Benzinautos verkauft, ein Anstieg von 15,9 Prozent im Vergleich zu 2022. Im Gegensatz dazu schrumpfte der EU-Markt für Dieselfahrzeuge im Juni, und zwar um 9,4 Prozent. Der Marktanteil der Diesel-Autos ging von 17,4 Prozent auf 13,4 Prozent zurück.

