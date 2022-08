Elektrobike: Porsche kündigt Entwicklung eigener E-Bike-Antriebe an

2025 soll eine neue Generation von Porsche eBikes auf den Markt kommen. Dazu soll der von Porsche am 8. Juni 2022 übernommene E-Bike-Hersteller Fazua als Porsche eBike Performance GmbH künftig elektrische Antriebe entwickeln, Porsche fasst darunter Motoren, Batterien und die Steuerungsprogrammierung. Es bleibt beim Firmensitz in Ottobrunn bei München. Fazua gilt in der Fahrradbranche gewissermaßen als Erfinder der "light E-Bikes".

Die neue P2 eBike GmbH – powered by Porsche mit Sitz in Stuttgart soll E-Bikes konstruieren, in denen diese Antriebe dann eingesetzt werden sollen.

"Wir sehen für Porsche im eBike-Segment großes Potenzial. Deshalb bauen wir unsere Aktivitäten in diesem Bereich konsequent aus", sagt Lutz Meschke, stellvertretender Porsche-Chef und Finanz-Vorstand. Jan Becker, bisher CEO der Porsche Lifestyle GmbH & Co. KG, übernimmt den Vorsitz bei der Porsche eBike Performance GmbH. P2 eBike GmbH soll von Moritz Failenschmid, Managing Director bei Focus Bikes, geleitet werden.

Das aktuelle Porsche eBike Sport mit Carbon-Rahmen, Shimano-EP8 Motor und elektronischer Shimano XT Di2 11-fach Schaltung. (Bild: Porsche)

Porsche will seine Antriebe lizenzieren

Zunächst sollen die kompakten Antriebssystemen von Fazua weiter produziert werden, wie etwa den jüngst vorgestellten, kompakten Antrieb Ride 60. Überdies sollen unter dem Markennamen Porsche weitere hochleistungsfähige Antriebe entwickelt und produziert und künftig weltweit an E-Bike-Hersteller verkauft werden. Damit werden sie künftig sowohl in Porsche E-Bikes als auch in Produkten anderer Marken zu finden sein.

Das ebenfalls im März 2021 vorgestellte Porsche eBike Cross mit Carbon-Rahmen, Shimano-EP8 Motor und Shimano XT 12-fach Schaltung. (Bild: Porsche)

