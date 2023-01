Elektroflugzeug Midnight: Stellantis und Archer kooperieren beim Bau

Der Autobauer Stellantis und das Elektroflugzeug-Unternehmen Archer weiten ihre Zusammenarbeit aus und kooperieren bei der Produktion des vollelektrischen Senkrechtstarters Midnight. Das teilte Stellantis am Mittwoch mit. Demnach hilft Stellantis Archer beim Aufbau einer Produktionsstätte in Covington im US-Bundesstaat Georgia. Außerdem stellt Stellantis insgesamt 150 Millionen US-Dollar, etwa 141,2 Millionen Euro, an Kapital zur Verfügung, das das eVOTL-Unternehmen 2023 und 2024 "nach eigenem Ermessen" verwenden kann.

Exklusiver Hersteller

Allerdings ist der Abruf des Kapitals an Bedingungen geknüpft, wie aus der Mitteilung von Stellantis hervorgeht. So muss Archer "bestimmte kommerzielle Meilensteine" erreichen, die vorab für das Jahr 2023 definiert worden sind. Zusätzlich erhält Stellantis für seine Investitionen das Recht, das Midnight-Flugzeug exklusiv als Vertragshersteller in Serie zu produzieren.

Die jeweiligen Kompetenzen des Stellantis-Konzerns und Archers wollen beide bündeln. Archer steuert das technische Know-how und seine Kenntnisse zur Zertifizierung bei, Stellantis seine Erfahrungen im Aufbau von Fertigungsstraßen, entsprechende Mitarbeiter – und das Geld.

Die Partner versprechen sich dadurch, die Produktion schnell aufnehmen und die Kommerzialisierung des Midnight-Senkrechtstarters vorantreiben zu können. Denn so, sagt Adam Goldstein, Gründer und CEO von Archer, könne man als Erster auf den Markt kommen und sich im Bereich der eVOTL (electric Vertical Take-Off and Landing aircraft) eine starke Position verschaffen. Ohne die Unterstützung von Stellantis hätte Archer sonst viel Kapital anderweitig auftreiben müssen. Ein Produktionsstart für Midnight ist für 2024 geplant.

Dauerpartner Stellantis

Stellantis ist 2021 bei Archer als strategischer Partner eingestiegen und seit 2022 auch Investor. Das soll nach bisherigen Planungen auch langfristig so sein, bekräftigt Stellantis.

Das Midnight eVOTL von Archer hat Platz für einen Piloten und vier Passagiere. Das Flugzeug kann senkrecht starten und landen und soll in urbanen Räumen als Lufttaxi eingesetzt werden, um "den städtischen Transport neu zu definieren" und vollgestopfte Straßen in Metropolen zu umgehen. Die Reichweite von Midnight beträgt etwa 160 km. Das eVOTL eignet sich für Kurzstreckenflüge von rund 32 km. Laut Hersteller sollen die Akkus dann innerhalb von 10 Minuten nachgeladen werden können.

Archer konkurriert bei den Flugtaxis mit weiteren Unternehmen, darunter Volocopter, Vertical Aerospace, SkyDrive und Boeing. Stellantis ist auch nicht der einzige Autobauer, der sich in diesem Bereich engagiert: Volkswagen entwickelt mit dem V.MO eine eigene vollelektrische Flugdrohne für Passagiere.

