Elektromobilität: BMWs 5er-Reihe ​bekommt alle Antriebsarten, auch elektrisch

BMW-Chef Oliver Zipse hält weiter Wort. Schon im Sommer 2021 hatte er es als verfehlt bezeichnet, sich in der Entwicklung allein auf den batterieelektrischen Antrieb zu konzentrieren. Solange es einen Markt dafür gebe, werde BMW auch Autos mit Verbrennungsmotor anbieten, versprach er damals und hat alle neuen Modelle mit allen möglichen Antriebsoptionen herausgebracht. Das wird BMW nun auch bei der 5er-Reihe tun, aus der es unter anderem ein Elektroauto mit der Bezeichnung BMW i5 geben wird.

Im Frühsommer soll der Doppelpack aus BMW 5er und i5 offiziell vorgestellt werden. Im Herbst plant BMW, das neue Oberklassemodell auf die internationalen Märkte zu bringen. Das Antriebsportfolio ist ähnlich breit angelegt wie beim BMW 7er, der ebenfalls als Elektroauto i7 erhältlich ist. Im Unterschied zum größeren Modell wird besonders die Front nicht so extrem polarisieren, obwohl das im Spitzenmodell offenbar kein Verkaufshindernis darstellt.

i5 Touring – für Freunde des elektrischen Kombi

Die kommende Generation der 5er-Reihe wird mit aufgeladenen Otto- und Dieselmotoren, Plug-in-Hybrid und mit Elektroantrieb als i5 angeboten. Unverändert wird es den neuem 5er als Limousine und Touring geben, letzteres ein interessantes Angebot für jene, die zurecht das seit Jahren nicht vorhandene und jetzt nur zäh wachsende Angebot an batterieelektrischen Kombis beklagen. Sie tun sich schwer gegen die seit über 20 Jahren immer höher auflaufende SUV-Welle.

China behält seine lokal gefertigte Version mit langem Radstand und weitgehend identischer Technik bei. Die Schrägheckversion des BMW 6er GT, die aus dem 5er GT hervorgegangen ist, dürfte nur noch bis Anfang 2024 laufen. Handschalter fallen aus dem Programm und somit sind die Modelle – auch die bis zu 515 kW leistende M5-Version mit V8-Plug-in-Hybridantrieb – mit dem ZF-Wandlerautomaten gekoppelt. Der kommende BMW M5, wahlweise als Limousine oder Touring, folgt erst Ende 2024, der besonders sportliche elektrische i5M erst zum Ende 2024 oder Anfang 2025.

Wahlweise gibt es für die kommenden 5er-BMWs Hinterrad- oder Allradantrieb und wohl drei oder vier Plug-in-Hybride – wahlweise mit vier, sechs oder acht Zylindern. Sie decken ein breites Leistungsspektrum von 157 bis über 515 kW ab. Ihre elektrische Reichweite liegt laut Zyklus bei über 100 Kilometern.

Schnell laden auch bei Hitze oder Kälte ist ein Ziel der Entwickler. Die Erprobung sollte zeigen, wie das in der Realität funktioniert.

Einheitliche neodymfreie E-Antriebe

Technische Basis bleibt der größere 7er, die Elektroantriebe hingegen sind über alle Baureihen hinweg größtenteils einheitlich. Bei ihnen wird die Leistung über die Steuerung skaliert, die Reichweite über die Akkukapazität und die Antriebsoptionen mit einem wahlweise zusätzlich erhältlichen Frontantrieb und zwei Heckantrieben mit einer beziehungsweise zwei E-Maschinen. Die Motoren in diesem hochintegrierten Baukasten funktionieren alle fremderregt, was einerseits die Verwendung des kritischen Seltenerd-Rohstoffs Neodym vermeidet und andererseits Vorteile bei der Effizienz im Straßenbetrieb und eine bessere Gestaltbarkeit der Charakteristik ermöglicht, woran BMW im Sinne der Fahrdynamik natürlich besonders gelegen ist.

Kobaltarme Zellchemie und Vorkonditionierung

Auch bei den Batterien geht BMW mit der Zellchemie "NMC811" einen Sonderweg, also mit acht Anteilen Nickel und je einem Anteil Mangan und Kobalt, was insbesondere hilft, den Anteil des ebenfalls kritischen Rohstoff Kobalt zu verringern. Gleichzeitig will BMW mit einem "intelligent gesteuerten Wärmemanagement" die Ladegeschwindigkeit verbessern – "auch bei extremen Minustemperaturen".

Die Abmessungen bleiben nahezu unverändert und auch beim Gewicht gibt es trotz nennenswerter Mehrausstattungen keine großen Unterschiede zur aktuellen Generation. Im Innern gibt es das mit den beiden Modellen iX und i4 eingeführte Curved Display – als Option mit erweitertem Bildschirm für den Beifahrer und die Fondpassagiere.

i5 M: Elektrisch mit Allrad und Torque Vectoring

Der nächste BMW M5 dürfte obligatorisch ein Plug-in-Hybrid mit dem Antriebsstrang des BMW XM werden, wohl mit 478 kW zum Start und später im kommenden Jahr auch mit 550 kW in der stärksten Variante. Elektrische Reichweite: rund 100 Kilometer.

Auch der batterieelektrisch angetriebene BMW i5 dürfte, anders als der aktuelle i4 oder der erfolgreich gestartete i7, eine echte M-Version mit einer Leistung auf dem Niveau des Plug-in-M5 bekommen. Nach dem Vorbild des aktuellen Audi Q8 E-Tron S könnten an der Hinterachse zwei Elektromotoren arbeiten, um damit Torque Vectoring zu ermöglichen, und einer vorn für die Verteilung der Traktion auf alle vier Räder.

