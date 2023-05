Elektromobilität: Batteriezell-Großwerk von ACC soll noch 2023 Betrieb aufnehmen

Der Akkuhersteller ACC, ein Joint Venture von Stellantis, Mercedes-Benz und TotalEnergies kündigt an, sein erstes Batteriezellen-Großwerk im französischen Billy-Berclau/Douvrin werde noch vor Ende 2023 in Betrieb gehen. Bis Ende 2024 soll die Gigafactory, wie sie das Werk in Anlehnung an die Produktionsstätten von Tesla nennen, die volle Kapazität erreichen. Der Neubau befindet sich auf historischem Terrain – hier haben seit 1969 zunächst Peugeot und Renault Motoren für ihre Automobilproduktion gefertigt, später auch für andere Marken.

Jährlich 40 GWh bis 2030

Auf einer Produktionsfläche von mehr als 60.000 m² an soll die Produktion am Anfang mehr als 13 GWh pro Jahr betragen und bis 2030 auf jährlich 40 GWh gesteigert werden. Bis 2030 will ACC rund 2000 direkte Arbeitsplätze schaffen.

Mit dem Fabrikneubau will ACC ein Gegengewicht zur asiatischen Produktion von Traktionsbatterien, die gegenwärtig bei rund 85 Prozent liegt, schaffen. Damit begebe man sich auf den Weg, "die industrielle Souveränität Europas in einem strategisch wichtigen Sektor" zu stärken. Man wolle damit "die europäische Automobilindustrie im Zeitalter der Elektromobilität widerstandsfähiger, wettbewerbsfähiger und nachhaltiger machen". Die gemeinsame Produktion von Elektroauto-Batterien wird von Frankreich, Deutschland, Italien und der Europäischen Union gefördert.

Douvrin macht den Anfang

ACC plant, in zwei weiteren Goßwerken – in Kaiserslautern im Jahr 2025 und Termoli (Italien) im Jahr 2026 – bis 2030 eine maximale Kapazität von 120 GWh pro Jahr zu erreichen. Seit 2020 betreibt ACC in Frankreich ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Bruges nahe Bordeaux und Pilotanlage in Nersac in der Region Nouvelle Aquitaine.

