Elektromobilität: E-Autos sollen auf der Autobahn induktiv laden

Die Idee kommt immer wieder auf, Elektroautos induktiv während der Fahrt mit Strom zu versorgen – und ja, sie würde viele Probleme lösen: weniger Gewicht aufgrund kleinerer möglicher Akkus, weniger Stopps aus Energiegründen, einfachere Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs. Die Vorteile müssen jedoch in sinnvollem Verhältnis zu den Kosten stehen (denken Sie an die Strukturen beim kabellosen Laden von Smartphones).

Immer wieder gab es Vorstöße und Tests zum induktiven Laden im Stehen – im vergangenen Jahr etwa von Volvo. Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) untersucht jetzt Fertigungsmethoden des Straßenbaus, die Lade-Infrastruktur kostengünstig in Fahrspuren bringen könnten. Dazu will das Projekt einen 1 km langen Fahrstreifen einer Autobahn in Nordbayern mit dem induktiven Stromübertragungssystem der Firma Electreon versehen. 2025 soll der Test-Streifen nutzbar sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen. Umfragen immer laden Umfrage jetzt laden

Induktives Laden: Technik auf Autobahn ist schnell verlegt

Die Übertragungsleistung des Systems soll bei bis etwa 70 kW liegen. Electreons modulare Technik soll sich in einer Asphaltfräsung innerhalb einer Nacht auf dem geplanten Kilometer ausrollen lassen – inklusive Fahrbahnneueindeckung. Welcher Autobahnstreifen es konkret wird, ist noch offen. Die Autobahn GmbH wird dem Projekt dazu 2024 einen Fahrstreifen zuweisen, dessen Oberfläche ohnehin saniert werden muss. Genau solche Synergien sind nämlich wichtig, wenn Kosteneffizienz erreicht werden soll.

(cgl)