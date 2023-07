Elektromotorrad BMW CE 02 "eParkourer": Kompaktes Designstück

Elektrifizierte Zweiräder tun sich bei uns immer noch schwer, wenn sie keine Pedale haben. In Anbetracht der Reichweite, der Ladegeschwindigkeit, des Gewichts und des Preises sind die Vorbehalte durchaus berechtigt, aber zumindest in der Urban Mobility erfreuen sich die Elektro-Kräder inzwischen wachsender Beliebtheit. Vor allem, wenn sie im Design punkten können und genau da setzt BMW mit dem CE 02 an. Als Konzept hatte die bayerische Marke den CE 02 bereits 2019 vorgestellt, damals haben noch viele gezweifelt, ob die mutige Optik es in die Serie schaffen würde.

Für die Jugend

Auf den "BMW Motorrad Days" hat der Hersteller die Zweifler eines Besseren belehrt und präsentierte den fertige CE 02 weitestgehend unverändert. Er zeigt sich im Design sehr eigenständig und will weder Roller noch Motorrad sein. BMW spricht von einem "eParkourer" und richtet sich mit dieser Zuschreibung, sich wie bei der Sportart Parkour sportlich, kreativ und verrückt durch die Stadt zu bewegen, an die junge Generation. Geschaffen wurde er für den Einsatz in der City und der urbanen Umgebung. Diese Einordnung nimmt jenen den Wind aus den Segeln, die nicht ganz zu Unrecht eine mangelnde Reichweite kritisieren könnten.

Die Designer spielen mit den kubischen Formen, es wirkt ein bisschen so, als hocke der Fahrer auf einer Batterie mit zwei Rädern. Als Kontrapunkt haben sie auf beiden Seiten des Elektromotors je einen Kreis gezeichnet. Hinter der betont flachen Sitzbank hört der CE 02 schlagartig auf und das Hinterrad steht quasi frei.

14-Zoll-Räder

Die ungewöhnlichen Scheibenräder mit Aluminiumfelgen wirken an dem kompakten Bike größer als sie wirklich sind, denn sie haben nur 14 Zoll Durchmesser und sind mit Reifen der Dimension 120/80-14 und 150/70-14 bestückt. Trotz der futuristischen Optik besitzt der CE 02 einen klassischen Doppelschleifenrahmen aus Stahl.

Bild 1 von 9 BMW CE 02 (9 Bilder) BMW bringt ein neues Elektromotorrad auf den Markt. Als Zielgruppe wurde die junge Generation ausgewählt.



Vorn führt eine Teleskopgabel mit 117 mm Federweg das Vorderrad, hinten arbeitet ein direkt an der Einarmschwinge angelenktes Federbein mit 56 mm Federweg. Die BMW-Entwickler versuchen erst gar nicht, einen Tank zu imitieren und verzichten auf unförmige Behälter. Stattdessen verläuft die Sitzbank wie eine Sprungschanze vom Lenkrohr nach hinten und darunter klafft ein Loch. Das macht den CE 02 optisch leichter. Niedrig ist er mit 750 mm Sitzbankhöhe ohnehin.

Handlich und mit Rückwärtsgang

Mit 1353 mm Radstand bleibt der CE 02 kompakt, der Lenkkopfwinkel beträgt 65,5 Grad und der Nachlauf 91 mm, das passt zur von BMW beworbenen Handlichkeit für den Stadteinsatz. Einen besonderen Gag erlaubt sich der CE 02 bei den Fußrasten, ein Paar sitzt knapp vor dem Schwingendrehpunkt, ein weiteres Paar ist vorne an einem Sturzbügel befestigt. So lassen sich die Beine entspannt nach vorne strecken. Der Lenker ist sehr hoch gekröpft, fast schon wie bei einem Chopper. Ein TFT-Display versorgt den Fahrer mit allen wichtigen Informationen. Unterhalb der Lenkerklemmung findet sich ein USB-C-Ladestecker für das Smartphone.

Da das E-Krad keine Gangschaltung hat, gibt es entsprechend keine Kupplung, der Handhebel links am Lenker betätigt die Hinterradbremse. Zum Rangieren verfügt die BMW sogar über einen Rückwärtsgang. Als modernes Motorrad verfügt der CE 02 rundum über LED-Licht, vorn ein vom Scheinwerfer getrenntes Tagfahrlicht.

In zwei Leistungsversionen

BMW bietet den CE 02 für den Führerschein A1 und B196 an, daher leistet der luftgekühlte Elektromotor 11 kW in der Spitze und dauerhaft 6 kW und erreicht ein Drehmoment von 55 Nm. In einer 4 kW-Version, die auf 45 km/h begrenzt ist, dürfen ihn Besitzer des Führerscheins AM schon mit 15 Jahren fahren.