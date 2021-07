Elektromotorrad Energica: stärkere, effizientere und leichtere Motoren

Der italienische E-Motorrad-Pionier Energica hat einen neuen Motor vorgestellt, der künftig in der gesamten Modellpalette eingesetzt werden soll. Er wurde gemeinsam mit der Firma Mavel entwickelt. Der "EMCE" (für "Energica Mavel Co-Engineering") genannte Motor leistet jetzt bis zu 126 kW Boost, mit einer Dauerleistung von 110 kW. Bisher lagen beide Werte bei 107 kW. In manchen Eva-Modellen kommt eine auf 80/86 kW gedrosselte Version zum Einsatz. Zum hybrid erregten Synchronmotor kommt eine neue Leistungselektronik, die am selben Kühlkreislauf wie der neue Motor hängt.

Erleichtert

Diese Kombination soll 10 kg leichter sein als die bisherige Konstruktion, was zusammen mit besserer Effizienz zu einem Reichweiten-Plus von 5 bis 10 Prozent im typischen Mischbetrieb führen soll. Bei Volllast (Autobahn oder Rennstrecke) soll der Effekt stärker ins Gewicht fallen. Wichtiger jedoch: Für das Handling tut es den schweren Energicas sehr gut, Pfunde abzuwerfen. Eine Ego+ wiegt dann noch 260 statt 270 kg. Zum Vergleich: Europas meistverkauftes Benzin-Superbike wiegt 199 kg.

Serviceintervalle verlängert

Mit dem neuen Antrieb verlängern sich Energicas Serviceintervalle. Bisher verlangten Energicas alle 10.000 km einen Wechsel des kombinierten Getriebe-/Motorkühlöls. Beim neuen Kühlkreislauf wird erst alle 45.000 km das Kühlmittel getauscht, beim nun allein mit Öl versorgten Getriebe wird der Ölwechsel erst nach 30.000 km fällig. Die Wartungskosten sind für Kunden der teuren Energicas weniger das Thema, doch ein selteneres Aufsuchen eines mit dem Antrieb vertrauten Händlers dürfte sie interessieren. Die kompetenten Händler sind dünn gesät, sodass für Werkstattbesuche manchmal weit gefahren werden muss. Der EMCE-Motor kommt zuerst nach Europa und die USA. In den Niederlanden sollen schon erste Vorführer bei Händlern stehen.

(cgl)