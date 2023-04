Elektromotorrad: Harley-Davidson LiveWire S2 Del Mar kommt nach Europa

Das 2022 in den USA vorgestellte Elektromotorrad Harley-Davidson LiveWire S2 Del Mar kommt in begrenzter Auflage nach Europa. LiveWire ist ein Tochterunternehmen von Harley-Davidson, das ausschließlich Elektromotorräder produziert.

Auf 100 Stück limitierte Auflage

Nur 100 Stück sollen zunächst als Launch Edition nach Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Großbritannien kommen. Die LiveWire S2 Del Mar Launch Edition zeichnet sich durch eine exklusive Farbgebung und Raddesign aus. Sie wird am 29. April bei "Deus Ex Machina" in Berlin, Landsberger Allee 270, für einen Tag ausgestellt.

Elektro-Plattform Basis für weitere Modelle

Die LiveWire S2 Del Mar basiert auf der sogenannten Arrow-Plattform und nutzt den Batterieblock als tragendes Element. Ihr Design wurde an das der erfolgreichen Flat-Tracker von Harley-Davidson angelehnt. Die S2 Del Mar leistet 59 kW (80 PS), soll bei einem Gewicht von angeblich 199 kg in unter vier Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen und eine Reichweite von bis zu 160 km schaffen. LiveWire plant eine ganze Reihe weiterer Elektromodelle auf dieser technischen Basis.

Die Online-Reservierung für die Launch Edition der LiveWire S2 Del Mar soll ab 27. April, 16 Uhr MEZ freigeschaltet werden, der Preis für Deutschland beträgt 19.990 Euro. Wer ein Exemplar reservieren möchte, muss 100 Euro anzahlen und sich für die Auslieferung bis September gedulden.

(fpi)