Elektroschrott: Bundesregierung regelt Recycling von Photovoltaikmodulen

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine neue Verordnung für den Umgang mit elektronischen Altgeräten auf den Weg gebracht. Damit sollen die Anforderungen an die Schadstoffentfrachtung an den Stand der Technik angepasst und die Entsorgungspraxis der etwa 340 Recyclinganlagen in Deutschland vereinheitlicht werden. Erstmals plant die Bundesregierung damit auch Vorgaben für die Behandlung ausgedienter Photovoltaikanlagen.

In dem Entwurf heißt es dazu in Paragraf 10, dass siliziumbasierte und nicht-siliziumbasierte Photovoltaikmodule getrennt voneinander zu behandeln sind, wobei Tandem- oder Mehrfach-Solarzellen zu letzteren zählen sollen. Für beide Gruppen stellt die Regierung Schadstoffgehalte für Blei, Selen und Cadmium auf, die nicht überschritten werden dürfen. Bei niedrigen Anteilen dieser Elemente sollen beide Modularten gemeinsam behandelt werden können. Aluminium und Cadmium-Tellurid sind zu trennen und dann einem Recycling zuzuführen.

Schadstoffhaltiges wird ausgebaut

Um das Recycling zu verbessern, enthält der Entwurf klarere Vorschriften für Entsorgungsunternehmen, welche schadstoffhaltigen Bauteile zu welchem Zeitpunkt des Behandlungsprozesses zu entfernen sind. Elemente wie Batterien, Tonerkartuschen, bestimmte Scheiben von Flachbildschirmen sowie Kältemittel müssen demnach vor einer mechanischen Zerkleinerung ausgebaut werden. Spätestens nach diesem Schritt sind schadstoffhaltige Kondensatoren, Kunststoffe mit bromierten Flammschutzmitteln, elektrische Kabel oder Flüssigkristallanzeigen auszusortieren. So soll verhindert werden, dass die Schadstoffe verschleppt werden und den weiteren Recyclingprozess beeinträchtigen.

Die Regierung will so Vorgaben aus dem Anhang des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes in einen eigenen Rechtstext fassen. Dies steht in engem Zusammenhang mit der laufenden Novelle dieses Gesetzes, mit dem die Sammelmengen von Elektroschrott deutlich gesteigert und eventuell auch austauschbare Akkus verpflichtend werden sollen. Verbraucher können laut dieser Initiative künftig etwa alte Handys, Taschenlampen und andere Elektrogeräte auch bei größeren Supermärkten abgeben, teils unabhängig von einem Neukauf. Das für die Apparate ein hochwertiges Recycling möglich ist, soll die geplante "Behandlungsverordnung" gewährleisten. Der Bundesrat muss dem Entwurf noch zustimmen.

(axk)