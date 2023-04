Elektrosensibilität: Stadt Wangen schaltet nachts öffentliches WLAN ab

In der oberschwäbischen Stadt Wangen wird seit diesem Monat das dortige öffentliche WLAN täglich von 23 Uhr bis 5 Uhr abgeschaltet. Die Stadt wolle den Menschen, die sich vom WLAN negativ beeinflusst fühlen, eine störungsfreie Nachtruhe ermöglichen, teilte ein Sprecher der Stadt heise online mit. Das "Bündnis Verantwortungsvoller Mobilfunk" habe sich dafür eingesetzt, es habe darüber mit der Stadtverwaltung schnell eine Einigung erzielt werden können.

Die temporäre Abschaltung sei auf die Hotspots in der Altstadt begrenzt, heißt es weiter aus Wangen. Dort seien die Zugriffszahlen in der betreffenden Zeit ohnehin gering gewesen. An anderen Orten wie zum Beispiel in Flüchtlingsheimen werde das WLAN nicht abgeschaltet, damit die Bewohner dort Kontakte zu ihren Herkunftsländern halten können.

Pläne in Ravensburg

In der Stadt Ravensburg, etwa 30 km entfernt von Wangen, gebe es ähnliche Pläne, berichtet der SWR. So sollen Menschen, die sich als elektrosensibel empfinden, entlastet werden, also solche Menschen, die meinen, elektrische oder magnetische Felder wahrnehmen zu können. Außerdem wolle die Ravensburger Stadtverwaltung Strom sparen. Zudem erhofft man sich den Effekt, dass sich bei abgeschaltetem nächtlichem WLAN weniger Menschen unter freiem Himmel treffen und lärmen.

Das Bundesamt für Strahlenschutz erläutert, "nach allen vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen kann man sich in der Nähe von WLAN-Routern unbedenklich aufhalten". WLAN-Router hätten typischerweise eine geringe Sendeleistung. Wenn die Abstände, die in der Bedienungsanleitung angegeben seien, eingehalten würden, seien die Expositionen so niedrig, dass nachgewiesene Wirkungen auf die Gesundheit nicht auftreten können. Um wissenschaftlichen Unsicherheiten in der Risikobewertung gerecht zu werden, solle geeignete Vorsorge die Grenzwerte für hochfrequente elektromagnetische Felder ergänzen. Das seien erstens die Exposition zu reduzieren, zweitens Information und drittens Forschung. Die Menschen könnten durch individuelle Vorsorge die Einwirkung hochfrequenter elektromagnetischer Felder verringern, also beispielsweise nachts ihr WLAN abschalten.

Das "Bündnis Verantwortungsvoller Mobilfunk Deutschland" gründete sich im Dezember 2020 als nach eigenen Angaben informeller Zusammenschluss von 197 kritischen Bürgerinitiativen, Vereinen und Organisationen zu 5G, Mobilfunk und Elektrosensibilität. Es will unter anderem Informationen über die verantwortungsvolle und gesundheitsverträgliche Nutzung von Mobilfunk zu den Bürgern, in Schulen und Institutionen tragen. Politik, Behörden und Industrie würden dies nur unzureichend tun. Das Bündnis sieht sich auch als "Unterstützer für EHS-Erkrankte im Sinne von Aufklärung über die Problematik an Bürger und Ärzte, der Anerkennung von EHS als Krankheit, der Vernetzung von EHS-Betroffenen zur Erleichterung ihrer Belastungen". EHS steht für Electromagnetic Hypersensitivity, also Elektrosensibilität.

