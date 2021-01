Elektrotretroller: 1570 Unfälle, 7 Tote in neun Monaten

Das Statistische Bundesamt hat in den ersten neun Monaten insgesamt 1570 Unfälle mit Elektrotretrollern erfasst. Dabei kamen sieben Menschen ums Leben, 269 wurden schwer verletzt, 1069 leicht. 2020 ist das erste Jahr, in dem das Statistische Bundesamt Unfälle mit solchen Fahrzeugen ermittelt hat.

Das Statistische Bundesamt weist in einer Mitteilung darauf hin, dass die Anzahl der Unfälle mit Elektrotretrollern im Vergleich zum gesamten Unfallgeschehen noch gering ausfällt. Auch sei die Aussagekraft der Unfallzahl im Zusammenhang mit den Elektrokleinstfahrzeugen eingeschränkt, weil durch die Bewegungseinschränkungen in der Corona-Pandemie weniger Menschen die E-Tretroller nutzten und Verleihunternehmen ihren Dienst reduzierten oder einstellten.

Unfälle vor allem im Sommer

Die Unfälle mit Personenschaden in den ersten drei erfassten Monaten fielen mit 252 noch recht gering aus, stiegen zum Sommer hin im zweiten Quartal 2020 auf 417 an. In den Sommermonaten Juli, August und September erreichte die Anzahl der Unfälle mit 901 einen Höchststand. Vier Menschen kamen dabei ums Leben, 145 verletzten sich schwer und 627 kamen mit leichten Verletzungen davon.

Die Unfallstatistik des Bundesamtes zeigt auch die Anzahl der Unfälle von Radfahrern mit Personenschaden auf. Mit 73.293 liegt sie in den ersten drei Quartalen 2020 deutlich höher als bei den E-Scootern, weil insgesamt deutlich mehr Radfahrer unterwegs sind. Bei Unfällen mit Radfahrern kamen 351 Menschen ums Leben, 14.128 wurden schwer und 59.633 leicht verletzt.

(olb)