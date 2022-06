Elon Musk: Riesenrakete Starship im Juli bereit für ersten Orbitalflug

Die Riesenrakete Starship von SpaceX wird im Juli für ihren ersten Orbitalflug bereit sein. Das jedenfalls erklärte Unternehmenschef Elon Musk auf Twitter, nachdem die ursprünglich vorgesehenen Termine für den Start gekippt werden mussten. Erst am Montag hatte die US-Luftfahrtaufsicht FAA den Abschlussbericht einer lange erwarteten Prüfung veröffentlicht und aufgezählt, was SpaceX noch veranlassen muss, um die nötige Lizenz für den Start zu bekommen. Elon Musk und SpaceX sind offenbar zuversichtlich, dem nun schnell nachkommen und die Rakete dann starten zu können. Im August soll die zweite Rakete startbereit sein, monatlich sollen weitere folgen, versicherte Musk noch.

Mit dem Starship arbeitet SpaceX aktuell an der größten Rakete der Welt, vorgestellt hatte Elon Musk den ersten Prototypen erst im September 2019. Die Geschwindigkeit, mit der die Entwicklung bislang vorangetrieben wurde, ist immens. Nach mehreren Testflügen von weiteren Prototypen war vor einem Jahr nach einem Aufstieg in 10 Kilometer Höhe einer wieder heil gelandet. Im August hatte SpaceX dann erstmals ein Starship zusammengesetzt. Der erste Testflug soll von dem aktuellen Standort in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas nach Hawaii führen. Angekündigt war er zuerst für das zweite Halbjahr 2021. SpaceX musste aber die Überprüfung der FAA abwarten, die Veröffentlichung des Berichts hatte sich immer weiter verspätet. Unklar ist, ob die Rakete andernfalls flugbereit gewesen wäre.

Umweltschutz und historische Informationen

Am Montag nun war der lange erwartete Bericht der FAA fertig. Insgesamt werden SpaceX darin 75 Maßnahmen vorgeschrieben, um eine Lizenz für den Start zu bekommen. Dazu gehören verschiedene Umweltschutzmaßnahmen, vor Ort müssen aber unter anderem auch Informationstafeln zu Geschehnissen im Mexikanisch-Amerikanischen Krieg und im Amerikanischen Bürgerkrieg installiert werden, die sich dort abgespielt haben. Vorgeschrieben wurden auch Maßnahmen zum Schutz von Meeresschildkröten, die in dem Gebiet ihre Eier ablegen. Auf Twitter hieß es von SpaceX, damit sei man dem ersten Orbitalflug des Starship einen Schritt näher gekommen. Wie nahe, twittert nun Musk, wobei der US-Milliardär regelrecht berüchtigt dafür ist, seine Zeitpläne nie zu halten.

Der hat für das Starship große Pläne, die Rakete soll in nicht allzu ferner Zukunft 150 Tonnen ins All bringen, rasch wiederverwendbar sein und bis zu dreimal täglich fliegen. Erst im Februar hatte Musk angekündigt, dass zehn Exemplare der Riesenrakete bald eine Million Tonnen Fracht pro Jahr ins Weltall bringen und eine Stadt auf dem Mars unterhalten sollen. Während es bis dahin aber noch dauern dürfte, ist es für SpaceX essenziell, dass die Rakete bald einsatzbereit ist. Das US-Raumfahrtunternehmen ist darauf angewiesen, dass die eigene Riesenrakete abhebt, um die nächste Generation seiner Starlink-Satelliten ins All zu bekommen. Damit das klappt, müssen unter anderem die Triebwerke für die Rakete deutlich schneller produziert werden, als bislang.

Die Riesenrakete auf dem Gelände in Boca Chica (Bild: SpaceX)

(mho)