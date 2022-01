Elon Musk: Roboter könnten für Tesla wichtiger werden als Autos

Der bei Tesla entwickelte humanoide Roboter sei das wichtigste Produkt, an dem der US-Hersteller gegenwärtig arbeitet, sagte CEO Elon Musk anlässlich der Vorstellung der jüngsten Geschäftszahlen. Auch wenn es noch Jahre dauern dürfte, bis der Roboter serienreif ist, hält Musk ihn bereits jetzt für wichtiger als die Elektrofahrzeuge.

Er habe das Potenzial, für den Autokonzern wichtiger zu werden, als das Geschäft mit den aktuellen Tesla-Modellen oder dem angekündigten Cybertruck, zitieren US-Medien den Milliardär. Zuerst solle der Roboter in den Fabriken von Tesla zum Einsatz kommen und dann auch darüber hinaus dabei helfen, einen Arbeitskräftemangel auszugleichen, meint Musk.

Musks ambitionierte Ankündigungen

Tesla hatte das Konzept für den humanoiden "Tesla Bot" – inzwischen "Optimus" – auf dem sogenannten AI Day im August in einer denkwürdigen Pressekonferenz vorgestellt. Nachdem gerenderte Bilder des geplanten Roboters gezeigt wurden, war ein Schauspieler im Roboterkostüm zu Musk auf die Bühne gekommen und hatte dort getanzt.

Laut Musk soll der Roboter 1,70 Meter groß werden, etwa 56 kg wiegen, eine Last von 20 kg tragen und aus dem Kreuz knapp 70 kg heben können. Er soll "natürlich freundlich sein" und gefährliche, sich wiederholende sowie langweile Arbeiten übernehmen. Inzwischen meint Musk sogar, dass Tesla damit seinen Teil zur Entwicklung künstlicher allgemeiner Intelligenz (AGI) beitragen könnte, also hypothetischer Algorithmen, die der Intelligenz des Menschen vergleichbar wären.

Auch wenn Musk das mit Blick auf die Zukunft von Tesla jetzt anders sieht, dürfte das Geschäft mit Fahrzeugen noch für eine ganze Weile der wichtigste Unternehmensbereich bleiben. Trotz der globalen Chipkrise und Problemen in den Lieferketten hat Tesla im vergangenen Jahr so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Geschäftsjahr.

Dass Musks Prognosen zu Produkten und deren zu erwartender Bedeutung mit Vorsicht zu genießen sind, ist derweil nicht neu. So erinnert CNBC daran, dass der Tesla-Chef bis Ende 2020 eine Million autonome Taxis auf die Straße bringen wollte. Mehr als ein Jahr später ist davon immer noch nichts zu sehen.

